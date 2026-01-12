Apple blickt auf das Jahr 2025 zurück und spricht von einem Rekordjahr für seine Service-Sparte. Dabei spricht das Unternehmen aus Cupertino unter anderem von weltweiter Expansion, einem bemerkenswertem Wachstum, neuer Inhalte und kontinuierlicher Innovation. Unter anderem werden Apple TV, Apple Music, Apple News, Apple Pay, iCloud, Apple Arcade und weitere Services thematisiert.

2025 war ein Rekordjahr für Apple Services

App Store und Apple TV

Eddy Cue – Senior Vice President of Services bei Apple – blickt auf das Jahr 2025 zurück und hat ein paar spannende Zahlen und Details im Gepäck. Blicken wir zunächst auf den App Store. Dieser hat weltweit durchschnittlich über 850 Millionen Nutzer pro Woche. Dabei steht der App Store mittlerweile in 175 Ländern und Regionen zur Verfügung. Seit dem Start des App Stores im Jahr 2008 haben Entwickler mit dem Verkauf digitaler Waren und Dienstleistungen mehr als 550 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Diese Summe macht allerdings nur einen Teil des gesamten Geschäfts aus, das über den App Store abgewickelt wird.

Allein im Jahr 2024 ermöglichte das App-Store-Ökosystem Umsätze und Verkäufe in Höhe von 1,3 Billionen Dollar. Mehr als 90 Prozent dieses Handels flossen dabei direkt an die Entwickler – ohne dass Apple dafür eine Provision erhielt. Der App Store hat zwischen Heiligabend und Neujahr eine Rekordzahl an Besucher verzeichnet. Absolute Zahlen nennt das Unternehmen allerdings nicht.

Die Nutzung von Apple TV ist im Dezember deutlich gestiegen: Die angesehenen Stunden legten im Jahresvergleich um 36 Prozent zu und markierten damit einen neuen Monatsrekord.

Getragen wurde das Wachstum vor allem durch starke Zuwächse in Europa und Lateinamerika, die weitere Expansion in den USA sowie mehrere Streaming-Premieren, darunter F1, Pluribus, The Family Plan 2 und der Klassiker „Die Peanuts – Fröhliche Weihnachten“. Maßgeblich zum Erfolg beigetragen hat zudem Apples Sommer-Blockbuster F1, der sich als erfolgreichster Kinofilm, meistgesehener Apple-TV-Film und erfolgreichster Sportfilm aller Zeiten etabliert hat.

Apple Music und Shazam

Apple Music hatte 2025 sein bisher bestes Jahr und sowohl bei den Hörerzahlen als auch bei den Neukunden alle Rekorde gebrochen. Neue Funktionen umfassen Übersetzung von Songtexten, Songtextaussprache und AutoMix.

2025 verzeichnete Shazam monatlich über eine Milliarde Musikerkennungen. Dank deutlicher Verbesserungen an App und Website hat sich der Dienst weiter als eine der beliebtesten Anlaufstellen für das Entdecken neuer Musik etabliert.

Apple Pay, Apple Karten und Wo ist?

Apple Pay bietet weiterhin einen Mehrwert für Nutzer, Händler und Banken auf der ganzen Welt und ist mittlerweile in 89 Märkten mit mehr als 11.000 Banken und Netzwerkpartnern verfügbar – darunter über 20 lokalen Zahlungsnetzwerken. Laut Daten von Apple und der Branche hat Apple Pay im vergangenen Jahr weltweit Betrugsfälle im Wert von über einer Milliarde Dollar verhindert und Händler zusätzlich bei mehr als 100 Milliarden Dollar Umsatzunterstützt.

Apple Karten hat die Detaillierte Stadtansicht auf weitere Orte wie New Orleans, Singapur und Monaco ausgeweitet und zeigt Sehenswürdigkeiten nun noch detaillierter in 3D, inklusive eines speziellen F1 Monaco Grand Prix-Erlebnisses. Damit ist die Funktion jetzt in 34 Städten verfügbar.

Zudem wurden neue Karten für Mexiko und Thailand eingeführt, die eine präzisere Navigation, bessere Fahrradrouten und weitere Verbesserungen bieten. Mit iOS 26 ist Apple Karten außerdem persönlicher und intelligenter geworden – etwa durch Bevorzugte Routen für den täglichen Arbeitsweg und Besuchte Orte, mit denen sich vergangene Aufenthalte leichter nachvollziehen lassen.

Apple hat außerdem die Funktion Objektstandort teilen in Wo ist? auf 27 weitere Fluggesellschaften ausgeweitet, sodass nun insgesamt 36 Fluggesellschaften unterstützt werden.

Apple Einladungen, Apple Arcade und iCloud+

Im vergangenen Jahr hat Apple zudem Apple Einladungen eingeführt. Mit der App könnt ihr individuelle Einladungen erstellen, um Menschen zu jedem Anlass zusammenzubringen. Mit Einladungen kann man von jedem Gerät aus antworten, und die Erstellung einer unbegrenzten Anzahl an Veranstaltungen ist im iCloud+ Abonnement enthalten, zusammen mit zusätzlichen Speicheroptionen und anderen Premium-Vorteilen (u.a. iCloud Privat-Relay und E-Mail-Adresse verbergen).

Im letzten Jahr hat Apple Arcade mehr als 50 neue Spiele veröffentlicht, darunter Hits, die auf den größten Unterhaltungs- und Sportmarken basieren, wie SpongeBob: Burgerjagd 2 und PGA TOUR Pro Golf. Dazu gesellen sich 500 Spiele-Updates.

Apple Fitness+ und Apple Podcasts

2025 steht bei Apple Fitness+ für seine größte Expansion seit dem Start des Services mit der Markteinführung in 28 neuen Ländern und Regionen – darunter Chile, Hongkong, Indien, die Niederlande, Singapur und Taiwan, wobei Japan Anfang dieses Jahres hinzukommen ist Um Fitness+ noch einladender zu gestalten, hat der Service digital synchronisierte Trainings und Meditationen in Deutsch und Spanisch eingeführt, wobei die Stimmen auf der tatsächlichen Stimme der 28 Fitness+ Trainer basieren. Alles in allem warten mehr als 8.000 Trainings und Meditationen auf euch.

Auch Apple Podcasts verzeichnete im vergangenen Jahr Rekordzahlen bei Hörern, Wiedergaben und Abonnenten. Zudem wurden neuen neue Funktionen für Barrierefreiheit und Entdecken eingeführt: verbesserte Dialoge, neue Wiedergabegeschwindigkeiten, automatisch erstellte Kapitel, zeitgesteuerte Links und erweiterte Transkripte für über 125 Millionen Folgen in dreizehn Sprachen.