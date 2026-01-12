Apple hat sich im Jahr 2025 als Marktführer im globalen Smartphone-Geschäft etabliert. Mit einem Marktanteil von 20 Prozent und einem Wachstum der Auslieferungen um 10 Prozent im Jahresvergleich konnte sich das Unternehmen an die Spitze der fünf größten Hersteller setzen. Das geht aus aktuellen Zahlen von Counterpoint Research hervor.

Der globale Markt wächst weiter

Der weltweite Smartphone-Markt legte 2025 insgesamt um 2 Prozent zu und verzeichnete damit das zweite Wachstumsjahr in Folge. Laut Counterpoint haben vor allem attraktive Finanzierungsangebote dazu beigetragen, dass mehr Verbraucher auf Premium-Geräte umgestiegen sind. Hinzu kommt die zunehmende Verbreitung von 5G-Smartphones in Schwellenländern.

Hinter Apple folgt Samsung mit 19 Prozent Marktanteil auf dem zweiten Platz, wobei der koreanische Hersteller ein moderates Wachstum von 5 Prozent verbuchen konnte. Xiaomi platziert sich mit 13 Prozent auf dem dritten Rang.

Apples starkes Abschneiden führt Counterpoint-Analyst Varun Mishra auf die wachsende Präsenz in Schwellen- und mittelgroßen Märkten zurück. Die iPhone-17 Serie habe nach ihrem erfolgreichen Start im vierten Quartal erheblich an Zugkraft gewonnen, während das iPhone 16 in Japan, Indien und Südostasien weiterhin außergewöhnlich gut laufe. Ein weiterer Faktor war der pandemiebedingte Upgrade-Zyklus, der einen Wendepunkt erreicht hat. So standen Millionen von Nutzern vor dem Gerätewechsel. Im vierten Quartal 2025 entfiel ein Viertel aller weltweiten Auslieferungen auf Apple, der höchste jemals gemessene Quartalswert des Unternehmens.

Ausblick auf 2026

Für das laufende Jahr zeigt sich Counterpoint zurückhaltender. Engpässe bei DRAM- und NAND-Speichern sowie steigende Komponentenkosten dürften den Markt belasten, da Chiphersteller ihre Kapazitäten verstärkt auf KI-Rechenzentren konzentrieren. Die Prognose für 2026 wurde deshalb um 3 Prozent nach unten korrigiert. Apple und Samsung sollten dank ihrer robusten Lieferketten jedoch widerstandsfähiger bleiben als die Konkurrenz.