In den letzten Wochen und Monaten gab es bereits Gerüchte, dass Apple beim kommenden großen Siri-Upgrade auf Google Gemini setzen wird. Nun haben wir die offizielle Bestätigung. Apple hat bestätigt, das man mit Google kooperiert, um die eigenen KI-Funktionen verstärkt voranzubringen.

Apple setzt beim großen Siri-Upgrade auf Google Gemini [Offiziell]

Apple hat in einem Statement gegenüber CNBC bestätigt, dass Google Gemini die nächste Generation von Siri antreiben wird. Die Partnerschaft, die auf mehrere Jahre ausgelegt ist, setzt auf Googles Gemini-Modelle und Cloud-Technologie, um Apple KI-Basis zu unterstützen.

In dem Apple Statement heißt es

Nach sorgfältiger Prüfung kamen wir zu dem Schluss, dass die Technologie von Google die leistungsfähigste Grundlage für Apple Foundation Models bietet, und wir freuen uns auf die innovativen neuen Erfahrungen, die sie unseren Nutzern ermöglichen wird.

Auf der einen Seite sind Apple und Google Konkurrenten, auf der anderen Seite arbeiten beiden Konzerne bei verschiedenen Projekten seit vielen Jahren zusammen. Schlussendlich dürfte es Apple Nutzern zugute kommen, dass Googles Gemini-Modelle und die Google Cloud-Technologie als unterstützende Basis für Apple KI-Funktionen genutzt werden. Parallel dazu arbeitet Apple daran, die eigenen KI-Modelle und -Technologien voranzutreiben.

Apple spricht in dem Statement von einer Einführung im Laufe dieses Jahres. Dies hatte das Unternehmen bereits im vergangenen bestätigt. Zuletzt hieß es, dass Siri mit iOS 26.4 ein großes Update erhalten wird. Dieses Update wird für Ende März / Anfang April erwartet. Inwiefern Google Gemini dann bereits eine entscheidende Rolle spielt, oder zu einem späteren Zeitpunkt verstärkt Aufgaben bei Apple Intelligence übernimmt, bleibt abzuwarten.