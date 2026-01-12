In der Nacht zu heute wurden die 83. jährlichen Golden Globe Awards verliehen und Apple TV kann sich über drei Auszeichnungen freuen. Zu den Gewinnern zählen die Apple Original-Serien „The Studio“ und „Pluribus“.

Apple TV räumt bei den 83. jährlichen Golden Globe Awards ab

Apple TV+ war bei den 83. Golden Globe Awards besonders erfolgreich und durfte sich über gleich drei Auszeichnungen freuen. So wurde „The Studio“ als beste Fernsehserie (Musical oder Komödie) geehrt, während Hauptdarsteller Seth Rogen den Preis für die beste männliche Hauptrolle in einer Fernsehserie (Musical oder Komödie) erhielt. Zudem gewann Rhea Seehorn für ihre Rolle in „Pluribus“ den Golden Globe Award als beste weibliche Hauptdarstellerin in einer Fernsehserie (Drama). Für sowohl Rogen als auch Seehorn war es der jeweils erste Golden Globe ihrer Karriere.

„The Studio“ hat kürzlich TV-Geschichte geschrieben und ist mit 13 Emmy-Auszeichnungen zur erfolgreichsten Comedy-Neuerserie aller Zeiten aufgestiegen. Zu den wichtigsten Preisen zählen der Emmy für die beste Comedy-Seriesowie die Auszeichnung als bester Hauptdarsteller für Seth Rogen.

Darüber hinaus konnte die Serie auch bei den Critics Choice Awards überzeugen und gewann unter anderem in den Kategorien Beste Comedy-Serie, Bester Hauptdarsteller in einer Comedy-Serie (Seth Rogen) sowie Bester Nebendarsteller in einer Comedy-Serie für Ike Barinholtz. Damit gehört „The Studio“ zu den wenigen Produktionen, die sowohl mit einem Golden Globe, einem Emmy als auch einem Critics Choice Award als beste Comedy ausgezeichnet wurden.

Weitere Ehrungen umfassen einen American Film Institute Award als TV-Programm des Jahres sowie zahlreiche SAG-Award-Nominierungen, darunter für das beste Ensemble, die besten männlichen Darsteller (Seth Rogen und Ike Barinholtz) und die besten weiblichen Darstellerinnen (Catherine O’Hara und Kathryn Hahn). Zusätzlich erhielt die Serie Nominierungen von unter anderem der Directors Guild, Producers Guild, den Artios Awards, der Art Directors Guild, der Costume Designers Guild, der American Society of Cinematographers, der Make-Up & Hair Stylists Guild sowie bei den Film Independent Spirit Awards.

Zu Apples drei Auszeichnungen bei den 83. jährlichen Golden Globe Awards gehören

„The Studio“

Beste Fernsehserie – Musical oder Komödie

Beste männliche Hauptrolle in einer Fernsehserie – Musical oder Komödie – Seth Rogen

„Pluribus“