Kürzlich startete „Teheran – Staffel 3“ auf Apple TV. Allerdings steht bereits die nächste Apple Original-Serie vor ihrer Fortsetzung. Bevor „Hijack – Staffel 2“ mit Idris Elba in der kommenden Woche ihren Start auf dem Video-Streaming-Dienst feiert, fand nun die Weltpremiere auf dem roten Teppich statt.

Apple TV feiert Premiere zu „Hijack – Staffel 2“

Vor wenigen Tagen veranstaltete Apple TV im Whitby Hotel in New York eine Sondervorführung und ein Event zur mit Spannung erwarteten zweiten Staffel des internationalen Erfolgs-Actionthrillers „Hijack“. Die Serie wurde von dem mehrfach preisgekrönten Idris Elba produziert, der auch die Hauptrolle spielt. Die achtteilige zweite Staffel startet am 14. Januar. Anschließend folgen immer mittwochs bis zum 04. März neue Episoden.

Bei der Premiere anwesend waren Serienstar und ausführender Produzent Idris Elba, Co-Autor, Regisseur und ausführender Produzent Jim Field Smith sowie die ausführenden Produzenten Hakan Kousetta und Jamie Laurenson.

In der zweiten Staffel von „Hijack“ wird eine Berliner U-Bahn samt Fahrgästen von Geiselnehmern kontrolliert, während die Behörden an der Oberfläche versuchen, eine Eskalation zu verhindern. Im Mittelpunkt steht erneut Sam Nelson (Idris Elba), der sich im Inneren des Zuges mit folgenschweren Entscheidungen konfrontiert sieht.

In der zweiten Staffel kehrt der Hauptcast um Idris Elba zurück, der für seine Leistung in der ersten Staffel eine Emmy-Nominierung erhielt. Ebenfalls wieder mit dabei sind Christine Adams, Max Beesley und Archie Panjabi. Neu zum Ensemble stoßen Christian Näthe („Ballon“, „Soloalbum“, „Schule“), Clare-Hope Ashitey („Seven Seconds“, „Top Boy“, „Doctor Foster“), Lisa Vicari („Django“, „Dark“), Toby Jones („Mr Bates vs The Post Office“, „Detectorists“, „Empire of Light“), Karima McAdams („Dune: Prophecy“, „Deep State“, „Soulmates“) sowie Christiane Paul („Counterpart“, „FBI: International“, „Parlement“).

Zur Einstimmung haben wir euch ein Video der Premiere eingebunden.