Soeben haben wir euch auf ein Statement von Apple aufmerksam gemacht, mit dem der Hersteller aus Cupertino bestätigt hat, dass das Unternehmen beim kommenden Siri-Upgrade auf Google Gemini setzt. Parallel dazu hat sich auch Google zu Wort gemeldet.

Google: „Gemini-Partnerschaft geht über das Siri-Upgrade hinaus“

Google hat sich auf X wie folgt zur neuen Partnerschaft mit Apple geäußert

Apple und Google haben eine mehrjährige Kooperation vereinbart. Die nächste Generation der Apple Foundation Models basiert auf Googles Gemini-Modellen und Cloud-Technologie. Diese Modelle werden die zukünftigen Funktionen von Apple Intelligence unterstützen, darunter ein personalisierteres Siri, das noch in diesem Jahr verfügbar sein wird. Nach sorgfältiger Prüfung kam Apple zu dem Schluss, dass Googles KI-Technologie die leistungsfähigste Grundlage für die Apple Foundation Models bietet und freut sich auf die innovativen neuen Funktionen, die sie Apple-Nutzern ermöglichen wird. Apple Intelligence wird weiterhin auf Apple-Geräten und in der Private Cloud Compute laufen, wobei Apples branchenführende Datenschutzstandards gewahrt bleiben.

Nicht nur Siri wird zukünftig von Gemini angetrieben, auch Apple Intelligence Funktionen werden zukünftig verstärkt auf Gemini setzen. Es ist unklar, ob Gemini dazu beitragen wird, bestehende Apple Intelligence-Funktionen wie Schreibtools, Image Playground und „Mitteilungen zusammenfassen“ zu unterstützen.

Die stärker personalisierte Version von Siri soll nach einer längeren Verzögerung mit iOS 26.4 im März oder April eingeführt werden. Apple will den Sprachassistenten damit deutlich leistungsfähiger machen. Zu den Neuerungen zählen ein besseres Verständnis des persönlichen Nutzerkontexts, Erkennung und Verstehen von Bildschirminhalten sowie tiefere app-übergreifende Steuerungsmöglichkeiten. Siri soll Informationen aus verschiedenen Apps intelligenter miteinander verknüpfen können.