Apple bereitet anscheinend bereits das nächste iPhone-Update vor. Obwohl iOS 26.2 erst im vergangenen Monat erschienen ist, deuten interne Besucherdaten von 9to5Mac darauf hin, dass iOS 26.2.1 schon bald folgen könnte.

Hinweise aus den Server-Logs

Nach einer längeren Pause über die Feiertage scheint Apple die Arbeit an neuen Software-Versionen wieder aufgenommen zu haben. Die Kollegen von 9to5Mac haben in ihren Besucherprotokollen mehrere Zugriffe von Geräten mit iOS 26.2.1 registriert. Solche Einträge entstehen typischerweise, wenn Apple-Mitarbeiter neue Software-Versionen intern testen, bevor sie für alle Nutzer freigegeben werden.

Doch wann können wir mit der Veröffentlichung rechnen? Ein Blick auf die Veröffentlichungshistorie liefert hier einen guten Anhaltspunkt. Im vergangenen Jahr erschien iOS 18.2.1 Anfang Januar. Folgt Apple diesem Muster, könnte das Update bereits in dieser oder spätestens in der nächsten Woche erscheinen.

Große Neuerungen sollten wir jedoch nicht erwarten. Wie bei den meisten Wartungs-Updates dürfte sich iOS 26.2.1 auf Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen konzentrieren. Wer auf neue Funktionen hofft, muss sich noch etwas gedulden. iOS 26.3 befindet sich derzeit in der Beta-Phase und könnte gegen Ende Januar erscheinen. Mit dem Update will Apple unter anderem das Zusammenspiel zwischen iPhone und Wearables von Drittanbietern deutlich verbessern.