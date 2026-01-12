Apple hat vor wenigen Augenblicken die Beta 2 zu iOS 26.3 und iPadOS 26.3 freigegeben. Damit haben eingetragene Entwickler eine weitere Möglichkeit, sich mit den kommenden X.3-Updates zu beschäftigen.

iOS 26.3 & iPadOS 26.3: Beta 2 ist da

Nachdem Apple Anfang Dezember die finale Version von iOS 26.2 und iPadOS 26.2 veröffentlicht hatte, erschien kurze Zeit später die erste Beta zu iOS 26.3 und iPadOS 26.3. Am heutigen Tag geht es nun mit der Beta 2 weiter. Diese kann von eingetragenen Entwicklern direkt auf dem iPhone bzw. iPad über Einstellungen → Allgemein → Softwareupdate → Beta-Updates installiert werden. Voraussetzung ist allerdings, dass die verwendete Apple-ID mit einem Entwicklerkonto verknüpft ist.

Die erste Beta hat bereits gezeigt, wohin die Reise geht. Apple implementiert kleinere Neuerungen, beseitigt Fehler und arbeitet an der allgemeinen Systemleistung. iOS 26.3 beinhaltet unter anderem eine neue Option, um Anwendern den Wechsel von iOS zu Android zu erleichtern. Umgekehrt stellt auch Google eine passende Lösung für den vereinfachten Wechsel von Android zu iOS bereit.

Um den Vorgaben der EU zu entsprechen, gibt es zudem eine weitere neue Option in den Benachrichtigungseinstellungen. Diese ermöglicht es, Mitteilungen an tragbare Geräte von Drittanbietern (z. B. Android-Smartwatches) weiterzuleiten. Darüber hinaus haben die Wallaper eine neue Sektion „Wetter“ erhalten. Bisher waren Wetter und Astronomie in einer gemeinsamen Rubrik untergebracht, nun wurde dieser Bereich aufgeteilt.

Welche Neuerungen die Beta 2 zu iOS 26.3 und iPadOS 26.3 konkret mit sich bringt, ist derzeit noch nicht bekannt. Sobald uns weitere Informationen vorliegen, werden wir nachberichten.