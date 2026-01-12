Mehrmals pro Woche klingelt das Telefon, eine unbekannte Nummer erscheint auf dem Display. Nach dem Abheben folgt die immer gleiche Leier mit angeblichen Gewinnspielen, dubiosen Versicherungsangeboten oder dem klassischen Enkeltrick. Apple liefert uns mit iOS 26 nun ein wirksames Gegenmittel gegen solche Spam-Anrufe.

Drei Stufen gegen unerwünschte Anrufer

Der neue Anrufschutz in iOS 26 bietet drei verschiedene Filtermodi. Diese lassen sich in den Einstellungen unter „Apps“ und dann „Telefon“ aktivieren. Die Unterschiede sind dabei durchaus relevant für den Alltag.

Wer die Einstellung auf „Nie“ belässt, bemerkt keinen Unterschied zum bisherigen Verhalten. Jeder Anruf klingelt durch, egal ob die Nummer bekannt ist oder nicht. Das kann sinnvoll sein, wenn man häufig Anrufe von wechselnden Nummern erwartet, etwa von verschiedenen Lieferdiensten oder Handwerkern.

Deutlich interessanter ist die mittlere Option „Grund für Anruf erfragen“. Hier muss sich der Anrufer zunächst erklären, bevor das iPhone überhaupt klingelt. Das System fragt nach dem Anliegen und fasst die Antwort in einer Benachrichtigung zusammen. Ein Paketbote wird sich kurz erklären. Ein automatisierter Spam-Anruf scheitert dagegen bereits an dieser simplen Hürde.

Die dritte Option „Stummschalten“ ist die radikalste Variante und leitet alle unbekannten Anrufe direkt an die Mailbox weiter. Das kann zwar praktisch sein, birgt jedoch das Risiko, dass man einen wichtigen Anruf von einer neuen Nummer verpasst.

Wie CNET darauf hinweist, läuft die Funktion unabhängig von Apple Intelligence und kann somit auf allen iOS 26-kompatiblen Geräten genutzt werden.