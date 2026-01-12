Das neue Jahr bringt uns auch wieder eine frische Ausgabe von Shazam Fast Forward. Die Prognose für das Jahr 2026 vereint 65 aufstrebende Künstler aus 22 Ländern und 20 verschiedenen Musikgenres, die in den kommenden Monaten für Aufsehen sorgen dürften.

Shazam Fast Forward

Die Kombination aus Shazams Vorhersagedaten und der redaktionellen Expertise von Apple Music hat sich in der Vergangenheit als erstaunlich zuverlässig erwiesen. Die Künstler der 2025er-Liste verzeichneten im Jahresvergleich einen Anstieg von 67 Prozent bei Shazam-Erkennungen, während ihre Radio Spins um 70 Prozent zulegten. Zwölf dieser Acts konnten ihre Erkennungszahlen sogar mehr als verdoppeln. Auf Apple Music stiegen die kumulierten Streams der 2025er-Talente um über 100 Prozent.

Sieben Künstler, von denen wir noch viel hören werden

Die aktuelle Ausgabe der Shazam Fast Forward startet mit Alessi Rose aus dem britischen Derby. Sie bewegt sich spielerisch durch verschiedene Pop-Stile. Ihre EP „Voyeur“ brachte ihr 2025 Platz 22 der britischen Shazam-Charts ein, während ihre Apple Music-Streams um beeindruckende 440 Prozent wuchsen.

Liim aus Harlem verbindet Hip-Hop, R&B und Indie-Pop zu einem entspannten Mix. Sein Debütalbum „Liim Lasalle Loves You“ bescherte ihm einen Streaming-Zuwachs von über 150 Prozent.

Florence Road aus Irland graben wieder den Grunge-Sound der 90er aus. Als Support-Act für Olivia Rodrigo und Wolf Alice bauten sie 2025 ihre Fanbase massiv aus, was sich in einem Streaming-Plus von über 1.600 Prozent niederschlug.

Kashus Culpepper aus Alabama mischt Country mit Soul und Blues. Sein Song „Sexbomb“ aus dem Soundtrack der Komödie „The Wrong Paris“ verhalf ihm zum Durchbruch in den US-Country-Charts.

Kidd Carder aus Lagos gehört zu den am schnellsten wachsenden Acts der diesjährigen Auswahl. Mit „Calculate“ erreichte er Platz 2 der nigerianischen Charts und steigerte seine Apple Music-Streams um unfassbare 2.350 Prozent.

Clarent aus Puerto Rico setzt auf modernen, trap-inspirierten Urbano. Mit „IA“ landete er Ende 2024 auf Platz 1 in Spanien und konnte seine Streams seither mehr als verdoppeln.

CORTIS aus Seoul schafften einen nahezu beispiellosen Aufstieg. Die K-Pop-Boygroup debütierte im August 2025 und stand bereits im September mit „GO!“ an der Spitze der südkoreanischen Shazam-Charts.

Die vollständige Liste aller Talente für 2026 ist auf Shazam verfügbar, die offizielle Playlist gibt es auf Apple Music.