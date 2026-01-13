Wir starten in den heutigen Dienstag und blicken auf die tagesaktuellen Amazon Blitzangebote. Das Motto lautet „Angebote: Jeden Tag neue Deals – stark reduziert. Entdecken Sie Blitzangebote, Angebote des Tages, Schnäppchen, Deals und Coupons. Angebote gelten solange wie angegeben bzw. solange der Vorrat reicht. Prime-Mitglieder erhalten 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote. Neu: Kein Angebot mehr verpassen. Auf Ihrem PC oder dem Smartphone Benachrichtigungen erhalten sobald ein bestimmtes Angebot startet. So funktioniert’s. In Kürze startende Angebote werden mit 8 Stunden Vorlauf angezeigt – ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich.“ Zudem könnt ihr euch aktuell 3 Monate Audible für je 0,99 Euro sichern.
- STROM FÜR MEHRERE GERÄTE: Vergiss jegliche Kompromisse. Schließe mehrere Geräte an und versorge...
- MEHR LEISTUNG, MEHR ANSCHLÜSSE: Schließe bis zu 8 Geräte auf einmal an und schalte sie ein. Dank...
- Zubehör für Netatmo Smarte Wetterstation (nicht enthalten)
- Greifen Sie über Ihr Smartphone in Echtzeit auf die Messdaten eines weiteren Raums zu
- Keine Begrenzungskabel, kein RTK, keine Signalverluste: Die TrueVision-Technologie des E15 kartiert...
- Startklar in 5 Minuten mit smarter automatischer Kartierung: Der E15 beginnt innerhalb von 5 Minuten...
- Abmessungen und Gewicht: Rauchmelder: 78 × 78 × 49 mm, 102 g; SBS50 Basisstation: 90 × 90 × 27...
- Verpassen Sie niemals einen Alarm: Sobald Rauch festgestellt wird, erhalten Sie eine sofortige...
- Von INIU – der sichere Fast Charge Pro: Über 38 Millionen Nutzer weltweit vertrauen INIU für das...
- 45W Full-Speed Charging für iPhone 17 & Samsung S25: Mit bis zu 45W Ausgang liefert diese Powerbank...
- 45W Superschnelle Power: Mit Super Fast Charge 2.0-Tech und 45W maximale Leistung kann dieses UGREEN...
- 3-IN-1, Multi-Ladeoption: Lade 3 Geräte gleichzeitig mit 2x USB-C & 1x USB-A Ports, sodass Sie...
- 4K NACHTSICHT IN FARBE: Auch die kleinsten Merkmale eines potenziellen Eindringlings (Mensch oder...
- STRAPAZIERFÄHIGES DESIGN: Die kabellose eufyCam 3 4K Überwachungskamera Solar ist in jeder...
- Mit unserer intelligenten Plug-in-Sicherheitskamera für den Innenbereich mit 1080p-HD-Video,...
- Lassen Sie sich direkt auf Ihrem Smartphone informieren, wenn eine Bewegung erfasst wird, oder...
- 7 Wochen vollautomatische Reinigung: Die Auto-Entleerungsstation fasst bis zu 7 Wochen Staub, sodass...
- 10,000 Pa Starke Saugkraft, die überzeugt: Mit 10,000 Pa Saugkraftentfernt er mühelos...
- Hinweis: Ab 12. Nov, diese schwarz Stehleuchte wechselt in eine neue Version. Es wurden hinsichtlich...
- Nahtlos in Ihr Smart Home integriert: Govee Stehlampe LED verbindet sich via Matter-Protokoll...
- 140W Laden für vier Geräte: Lade bis zu vier Geräte gleichzeitig mit leistungsstarker 140W Power...
- Zwei High-Speed USB-C Ports: Lade dein MacBook Air 15" mit einem der beiden leistungsstarken 140W...
- HydroJet System entfernt Saftflecken in 5s & Müsli in 8s: 0 Rückstände auf allen Böden, immer...
- 20000pa Turbo-Saugkraft: Das ideale Gerät für Haushalte mit Vierbeinern. Der E25 sorgt für...
- Apple Find My Certified (nur iOS): Keine Installation erforderlich, verwenden Sie die Find My-App,...
- Ultra-Dünnes Design: UGREEN FineTrack Slim ist nur 1,7 mm dünn, was der Dicke von 1 Eurocent...
- Ultimatives USB-C Design: Mit 3 USB-C Ports bietet dir unser Ladegerät eine zukunftssichere und...
- Entfessle deine Ladepower: Erlebe blitzschnelles Laden von 65W beim einzelnen USB-C-Port. Unser 65W...
- Ultra-schlanke, Qi2-kompatible magnetische Powerbank: Erlebe die Raffinesse einer nur 0,86 cm...
- Maximale Sicherheit und Geschwindigkeit: Lade schneller und sicherer – dank Qi2...
- Dreifach-Power Schnellladeoption: Mit 3-Port und einer Leistung von 30W ist dieses USB C Ladegerät...
- 3-in-1, Power in einem: Lade bis zu 3 Geräte gleichzeitig mit 3-Port (2 USB-C & 1 USB-A), sodass...
- Erstellen Sie Ihr eigenes Design Mit diesem Licht-Puzzle können Sie die Paneele so arrangieren, wie...
- Kombinieren Sie die Formen Die Nanoleaf Shapes Leuchtpaneele sind modulare und verfügen über eine...
- -SOUNDCORE: Eine Marke von Anker Innovations.
- Unsere Technologie analysiert das Klangprofil der kabellosen Bluetooth-Kopfhörer in Echtzeit und...
- Energieverbrauchskontrolle - Analysieren Sie den Echtzeit- und den historischen Stromverbrauch des...
- Einfache Einrichtung und Verwendung - Schnelle und einfache tägliche Einrichtung und Verwaltung...
- DER EINE FÜR ALLES: Ankers weltberühmte Ladetechnologie garantiert blitzschnelle Ladungen für so...
- HIGH-SPEED LADELEISTUNG: Lade ein 2020 MacBook Air in unter 2 Stunden, ein MacBook Pro 13ʺ mit...
- 80% UltraFast Aufladung in 43 Minuten: Mit der Anker SOLIX C1000 bist du innerhalb von 43 Minuten...
- Natürlich Lebendige Lichteffekte: Kompakte, leuchtstarke Govee Christmas Sparkle-Lichter wie Sterne...
- Präzise RGBWIC-Lichteffekte: Jede RGBWIC-LED hat individuelle Steuerung, liefert 16 Mio. Farben +...
- Erledigt die Einkommensteuer-Erklärung 2025 mit allen Einkunftsarten. Mit Mantelbogen und allen...
- WISO Steuer 2026 zeigt sofort die Erstattung oder Nachzahlung. Hunderte Steuer-Tipps, über 150...
- DIE WELTBESTE AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG BEI IN‑EAR KOPFHÖRERN – Reduziert bis zu 2x mehr...
- BAHNBRECHENDE AUDIO PERFORMANCE – Erlebe fantastischen, dreidimensionalen Sound mit den AirPods...
- ÜBERARBEITET FÜR MEHR TRAGEKOMFORT – Die AirPods 4 wurden überarbeitet, für...
- WARUM EIN 15" MACBOOK AIR MIT M3 – Leistungsstark, leise und mobil: das beeindruckend leichte und...
- MIT DER POWER DES M3 – Erledige mehr in weniger Zeit, mit dem Apple Chip der nächsten Generation....
- Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der...
- Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln
- VISIONÄRES HÖREN – die AirPods Pro 2 ermöglichen das weltweit erste All in-One Erlebnis für...
- INTELLIGENTE GERÄUSCHSTEUERUNG – Aktive Geräusch¬unterdrückung blendet bis zu 2x mehr...
- BEATS SPEZIELLE AKUSTIKPLATTFORM bietet kraftvollen, immersiven Sound – egal, ob du Musik hörst...
- VERLUSTFREIES AUDIO über USB-C1 und drei verschiedene eingebaute Klangprofile verbessern dein...
- SOLARPOWER HOCH, STROMKOSTEN RUNTER: Mit der Nutzung von Solarstrom lässt du deine Stromrechnungen...
- LEISTUNG UND AUSDAUER: Lade sorgenfrei für Jahrzehnte mit einer beeindruckenden Effizienz von 23%....
- FLEXIBLE KONNEKTIVITÄT: Verbinde dich mit deinem smarten Stromzähler über WLAN, Bluetooth oder...
- Intelligente App-Steuerung: Überwache deinen Stromverbrauch mit Datenvisualisierung und passe...
- 80% UltraFast Aufladung in 43 Minuten: Mit der Anker SOLIX C1000 bist du innerhalb von 43 Minuten...
- 10 JAHRE LEBENSDAUER: Mit unserer leistungsstarken Technologie InfiniPower, kombiniert mit...
- 5 JAHRE HERSTELLERGARANTIE: Anstelle der durchschnittlichen 2 Jahre ist die Anker 535 Powerstation...
- [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...
- [30-MINUTEN-DIY-Installation] Sie benötigen keine professionelle Ausbildung oder einen Elektriker,...
- LEICHTGESCHWINDIGKEIT – Das MacBook Air mit dem M4 Chip macht Arbeit und Gaming superschnell. Mit...
- Sparen Sie jährlich 1109 € Stromkosten: STREAM Ultra überzeugt mit einem 2800W starken...
- Solarenergie für drinnen, Plug & Power überall: STREAM Ultra nutzt AC-Kopplung-Technologie und...
- Sparen Sie jährlich 912€ Stromkosten: STREAM Pro überzeugt mit einem 2300W starken Solareingang,...
- 【Leistung für fast alles】 – 2400 W Ausgangsleistung für bis zu 13 Geräte gleichzeitig. Mit...
- 【Kostensparender Solar-Generator 】 – die Stromversorgung steht, egal was passiert. DELTA Max...
- [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...
- [Schnellste Aufladung auf dem Markt] Mit der X-Stream-Schnellladetechnologie von EcoFlow laden Sie...
- [Strom für alle wichtigen Geräte] Mit einer Leistung von bis zu 600 W können Sie 5 wichtige...
- FÜR DAS IPHONE: Wir stellen vor: Der guter Freund deines iPhones! Anker Nano ist mit seinen 20W...
- LADEN MIT STIL: Ab jetzt in vier frischen Farben erhältlich - Schwarz, Weiß, Lavendel und...
- CES 2022 PREISTRÄGER: Ein Preisträger bei den CES Innovation Awards in der Kategorie Mobilgeräte...
- EXTREME LADELEISTUNG: Einfach per USB-C-Anschluss verbinden und 100W Laptop-Ladeleistung gönnen.
- Power zu dem Pro: Kleinere Größe, höhere Energiedichte. Dieser USB C Ladegerät mit 100W...
- 100W Max Power: Beim USB-C1 Port kann man eine effiziente und superschnelle Ladeleistung von 100W...
- UGREEN Nexode 65W Ladegerät: UGREEN USB C Ladegerät 65W kann Ihr MacBook eine...
- Ein für alle: Mit 2x USB-C und 1x USB-A Port kann dieses 65W USB C Netzteil gleichzeitig 3 Geräte...
- REDDOT PREISTRÄGER & 100W BLITZCHARGE: Ladet Laptops mit 100W Maximalleistung! Dank GaN-Technologie...
- 4 GERÄTE GLEICHZEITIG LADEN: Das All-in-One Design macht es möglich, 4 Geräte gleichzeitig mit...
- Ihr Zuhause gestalten: Eingesetzt in jede E27 Fassung tauchen die 2 Erweiterungslampen von Hue jedes...
- Für jeden Tag: Das weiche, sofort dimmbare LED Licht der Lampe mit warmweißer Farbtemperatur...
- Ihr Zuhause gestalten: Eingesetzt in jede E27 Fassung tauchen die 4 Erweiterungslampen von Hue jedes...
- Ihr Zuhause gestalten: Durch die hohe Schutzart IP65 sind die Gartenleuchten vor Feuchtigkeit und...
- Einzigartige Atmosphäre: Dank 16 Mio. Farben und kühlen bis warmen Weißtönen schafft die...
- Ihr Zuhause gestalten: Eingesetzt in jede E27 Fassung tauchen die 2 Erweiterungslampen von Hue jedes...
- Ihr Zuhause gestalten: Das Leuchtband setzt in jedem Zimmer Ihres Zuhauses tolle Lichtakzente und...
- Erstellen Sie Ihr eigenes Design Mit diesem Licht-Puzzle können Sie die Paneele so arrangieren, wie...
- Nanoleaf Canvas Starterset: 9 intelligente Panels mit RGBW LED (16, 7 m Farbton einschließlich...
- Touch-Panels Die quadratischen Nanoleaf-Leinwände sind einfach mit der Haptik zu steuern Schalten...
- Modulare, berührungsempfindliche Lichtpaneele machen das Konzept der intelligenten Beleuchtung zu...
- Entworfen mit Connect+ Technologie, um mit anderen Formen zusammenzuarbeiten und Lichtmosaike zu...
- WARUM EIN 14" MACBOOK PRO MIT M4 PRO ODER M4 MAX – Bahnbrechende Batterie- und Grafikperformance...
- DIE POWER DES M4 PRO UND M4 MAX – Der Apple M4 Pro Chip verfügt über eine bis zu 14- Core CPU...
- WARUM EIN 16" MACBOOK PRO MIT M4 PRO ODER M4 MAX – Bahnbrechende Batterie- und Grafikperformance...
- GANZ GROSS. IN GANZ KLEIN. – Der viel leistungsstärkere, viel kleinere Mac mini Desktop-Computer:...
- SIEHT KLEIN AUS. KOMMT GROSS RAUS. – Der Mac mini ist nur 12,70 x 12,70 cm klein, passt perfekt...
- 【AC-gekoppelte Energiespeicherlösung】In einem einphasigen Stromkreis kann die Phase, in der...
- 【Hybrid-Mikrowechselrichter】Hyper 2000 verfügt über ein Alles in einem Design, das einen Hub...
- 【Hybrid-Mikrowechselrichter】Hyper 2000 verfügt über ein All-in-One-Design mit integriertem...
- 【7680 Wh Erweiterbare Kapazität】 Die Zendure SolarFlow Hub-Serie und Hyper-Serie ist mit...
- 【Hybrid-Mikrowechselrichter】Hyper 2000 verfügt über ein All-in-One-Design mit integriertem...
- 【Zweifacher MPPT 1800 W】 Der Hub 2000 unterstützt eine maximale Solarleistung von 1800 W. Wenn...
- Full connect: Intuitive Gardena Bluetooth App (Online Registrierung erforderlich) für einfache...
- Pro-silent: Mit nur 57 db(A) der Leiseste seiner Klasse und stört somit niemanden wenn er mäht
- LONA Intelligence: Durch die LONA Intelligence kommt eine AI zu tragen die intelligentes Mapping,...
- Intelligentes Mapping und Location Tracking: Sorgt für eine präzise Kartografie des Gartens und...
- Flexible, sicher sitzende Ohrbügel für mehr Komfort und Stabilität den ganzen Tag
- Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für einen kraftvollen, ausbalancierten Sound
- Spüre den kraftvollen, ausgewogenen Sound der speziell entwickelten Akustikplattform von Beats
- Aktives Noise Cancelling (ANC) passt sich deiner individuellen Passform an, damit du ganz in die...
- 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...
- 【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart Air Tracker Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit...
- 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...
- 【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart air tracker tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit...
- 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...
- 【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart Air Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit...
- JÄHRLICH 251€ STROMKOSTEN GESPART: 4 MPPT-Routen unterstützen 2400W, und du kannst...
- ANTI-ENERGIEVERSCHWENDUNG: Erreiche echte Effizienz mit dem Anker SOLIX Smarten Zähler, der den...
- EXKLUSIV-Modell: Den SILENO minimo 350 Mähroboter von Gardena erhalten Sie exklusiv nur auf Amazon.
- Full connect: Intuitive Gardena Bluetooth App (Online Registrierung erforderlich) für einfache...
- Full connect: Intuitive Gardena Bluetooth App (Online Registrierung erforderlich) für einfache...
- Pro-silent: Mit nur 57 db(A) der Leiseste seiner Klasse und stört somit niemanden wenn er mäht
- LEICHTGESCHWINDIGKEIT – Das MacBook Air mit dem M4 Chip macht Arbeit und Gaming superschnell. Mit...
