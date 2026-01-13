Andre Agassi dürfte vielen Menschen hierzulande nicht nur durch die Ehe mit Steffi Graf bekannt sein. Der ehemalige Tennis-Profi begeisterte insbesondere in den 1990er Jahren durch seine sympathische Art das Publikum. Der US-Amerikaner gewann insgesamt acht Grand-Slam-Titel und zählt zu den wenigen Profis, die alle vier Grand-Slam-Turniere mindestens einmal für sich entscheiden konnten. Agassi erreichte 1995 die Nummer 1 der Weltrangliste und hatte diese Position insgesamt 101 Wochen inne. Nun hat Apple TV eine Sport-Doku zu Agassi angekündigt.

Apple TV kündigt Doku über Andre Agassi an

Sechzehn Jahre nach der Veröffentlichung seiner gefeierten Autobiografie „Open: An Autobiography“, die weithin als eines der besten Sportbücher der amerikanischen Literatur gilt, hat Apple TV angekündigt, eine mehrteilige Dokumentarserie über das außergewöhnliche Leben von Andre Agassi zu produzieren.

Die Serie erzählt die mitreißende, vielschichtige und inspirierende Geschichte einer amerikanischen Sportikone. Regie führt der mit dem Emmy ausgezeichnete Filmemacher Chris Smith. Produziert wird das Projekt von Smiths Produktionsfirma Library Films, als Executive Producer fungieren Stacy Smith sowie Justin Gimelstob.

Weitere Details, insbesondere zu den konkreten Inhalten sowie zum Start der Doku sind nicht bekannt.