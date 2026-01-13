Apple hat vor wenigen Augenblicken „Apple Creator Studio“ vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine Sammlung von leistungsstarken Kreativapps. Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor und MainStage — sowie neue KI-Features und Premiuminhalte in Keynote, Pages und Numbers — werden in einem einzigen Abonnement gebündelt.

„Apple Creator Studio“ ist da

Apple hat heute Apple Creator Studio vorgestellt – ein neues, umfassendes Kreativ-Abo, das leistungsstarke Profi-Tools bündelt und die zentrale Rolle von Mac, iPad und iPhone im Alltag von Millionen Creator weltweit weiter stärkt. Apple Creator Studio vereint Apps für Videobearbeitung, Musikproduktion, kreative Bildbearbeitung und visuelle Produktivität und richtet sich damit gezielt an moderne Content-Schaffende mit hohen Ansprüchen.

Im Mittelpunkt stehen neue intelligente Funktionen sowie exklusive Premiuminhalte, die auf den bewährten Stärken von Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Keynote, Pages, Numbers und künftig auch Freeform aufbauen. Ziel ist es, kreative Workflows weiter zu vereinfachen und gleichzeitig maximale gestalterische Freiheit zu bieten.

Mit Apple Creator Studio positioniert Apple ein neues Abo-Angebot für Creator aus unterschiedlichsten Bereichen – mit leistungsfähigen Tools, nahtloser Integration ins Apple-Ökosystem und einem klaren Fokus auf Datenschutz und Privatsphäre.

Preis & Verfügbarkeit

Apple Creator Studio ist ab Mittwoch, dem 28. Januar, im App Store verfügbar. Das neue Kreativ-Abo kostet 12,99 Euro pro Monat oder 129 Euro pro Jahr und beinhaltet ein einmonatiges kostenloses Probeabo.

Im Abonnement enthalten ist der Zugriff auf Final Cut Pro, Logic Pro und Pixelmator Pro auf Mac und iPad. Auf dem Mac stehen zusätzlich Motion, Compressor und MainStage zur Verfügung. Darüber hinaus erhalten Abonnenten Zugriff auf intelligente Funktionen und Premiuminhalte für Keynote, Pages und Numbers – und zu einem späteren Zeitpunkt auch für Freeform auf iPhone, iPad und Mac.

Für Studierende und Lehrkräfte bietet Apple ein deutlich vergünstigtes Abo für 2,99 Euro pro Monat oder 29 Euro pro Jahr an. Alternativ lassen sich die Mac-Versionen von Final Cut Pro, Pixelmator Pro, Logic Pro, Motion, Compressor und MainStage weiterhin einzeln als Einmalkauf im Mac App Store erwerben.