Dass Apple an eigenen Chips für KI-Server arbeitet, ist schon länger bekannt. Jetzt liefert der Analyst Ming-Chi Kuo konkrete Zeitangaben für die nächsten Schritte. Seinen Informationen zufolge wird Apple in der zweiten Jahreshälfte 2026 mit der Massenproduktion spezialisierter KI-Prozessoren beginnen. Hierfür sollen bis 2027 weitere Rechenzentren gebaut werden.

Apples KI-Infrastruktur wächst

Die Ambitionen des Konzerns im Bereich der Rechenzentren sind bereits sichtbar. Im Februar 2025 kündigte Apple einen Investitionsplan über 500 Milliarden Dollar für die amerikanische Fertigung an, der über vier Jahre laufen soll und 20.000 neue Arbeitsplätze schaffen wird.

Teil dieser Ankündigung war eine Produktionsstätte in Houston, die speziell für die Herstellung von KI-Servern errichtet wurde. Diese Server kommen im Rahmen von Apple Private Cloud Compute zum Einsatz und wurden zuvor außerhalb der USA gefertigt. Bei Private Cloud Compute handelt es sich um die Technologie, mit der Apple Cloud-basierte KI-Anfragen bearbeitet. Wie bei Apple üblich steht hierbei der Datenschutz im Mittelpunkt.

Zusätzlich plant Apple den Ausbau seiner Rechenzentrumskapazitäten in North Carolina, Iowa, Oregon, Arizona und Nevada. Im Oktober bestätigte das Unternehmen, dass die Anlage in Houston bereits läuft und amerikanisch gefertigte Server ausliefert. Die Produktion liegt sogar vor dem Zeitplan.

Die technische Seite der neuen Chips

Über Apples KI-Chip-Entwicklung dringen nur wenige Details nach außen. Im Mai 2024 wurde ein internes Projekt mit dem Codenamen ACDC bekannt, das sich mit der Entwicklung von Apple Silicon Chips beschäftigt, die speziell für KI-Serverfarmen konzipiert sind. Ende desselben Jahres soll Apple eine Partnerschaft mit Broadcom eingegangen sein, um einen Prozessor namens Baltra für 2026 zu entwickeln. Die Zusammenarbeit könnte sich auf sogenannte Chiplets konzentrieren, also kleinere Bauteile, die zu einem größeren Chip kombiniert werden.

Apple Private Cloud Compute nutzt bereits Server mit Apple Silicon. Softwarechef Craig Federighi erklärte im September 2024, dass diese Entscheidung eine durchgängige Verschlüsselung bei der Verarbeitung von Anfragen ermöglicht. Speziell für KI-Server entwickelte Chips könnten darüber hinaus Vorteile bei Leistung, Energieverbrauch und Wärmemanagement bringen.