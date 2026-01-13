Seit einiger Zeit gibt es vermehrt Gerüchte, dass Apple an einem umfangreichen Update für die Health-App arbeitet. Diese Spekulationen kommen nicht von ungefähr. Apple-CEO Tim Cook betonte zuletzt, dass einer der größten Beiträge des Unternehmens zur Gesellschaft im Gesundheitsbereich liegen werde. Die Health-App dürfte dabei als zentrale Plattform eine entscheidende Rolle spielen.

Apple Health: Diese Neuerungen könnten 2026 kommen

Im Laufe dieses Jahres soll die Apple Health-App ihr größtes Update seit der Einführung erhalten. Mehrere neue Funktionen stehen im Raum, von denen wir euch die vier wichtigsten zusammengefasst haben.

Überarbeitetes Design

Laut Filipe Esposito von Macworld plant Apple mehrere Verbesserungen für die Health-App. Dazu zählen ein neues Kategorien-Layout sowie eine vereinfachte Erfassung von Messwerten. Konkrete Details sind bislang nicht bekannt. Unklar ist zudem, wann Apple das neue Design einführen wird. Möglich wäre ein Release mit einem iOS-26.x-Update, denkbar ist aber auch eine Vorstellung im Rahmen von iOS 27. In diesem Fall könnte Apple bereits auf der WWDC im Juni einen ersten Ausblick geben.

Ernährungstagebuch

Bereits Ende vergangenen Jahres berichtete Mark Gurman von Bloomberg, dass Apple ein integriertes Ernährungstagebuch plant. Nutzer sollen damit ihre Kalorienzufuhr erfassen und Mahlzeiten dokumentieren können.

Die Erfassung von Ernährungsdaten soll künftig einen deutlich höheren Stellenwert einnehmen. Zwar erlaubt die aktuelle Health-App bereits die manuelle Eingabe von Daten wie Kohlenhydraten oder Koffein, insgesamt wurde dieser Bereich von Apple jedoch bisher vernachlässigt. Mit der neuen Funktion würde Apple in direkte Konkurrenz zu Diensten wie MyFitnessPal oder auch Abnehm-Apps wie Noom treten.

Health+ Videos

Darüber hinaus soll Apple an sogenannten Health+-Videos arbeiten, die konzeptionell an Apple Fitness+ angelehnt sind. Ob der Dienst tatsächlich unter diesem Namen erscheint, ist derzeit noch offen. Geplant sind Videos von Ärzten und medizinischen Fachkräften, die Nutzern Informationen und Hilfestellungen zu verschiedenen Gesundheitsthemen bieten.

Laut Bloomberg möchte Apple dafür unter anderem Schlafexperten, Ernährungswissenschaftler, Psychologen, Physiotherapeuten und Kardiologen einbinden. Für die Produktion der Inhalte soll sogar ein eigenes Studio in Oakland, Kalifornien, entstehen.

Die Videos könnten kontextabhängig ausgespielt werden, etwa wenn die Health-App bei einem Nutzer einen negativen Gesundheitstrend erkennt.

KI-gestützter Gesundheitsassistent

Ein weiterer Baustein des Updates könnte ein KI-basierter Gesundheitsassistent sein. Dieser soll Apple-Health-Daten von gekoppelten Geräten analysieren und auf dieser Basis individuelle Gesundheitsempfehlungen aussprechen. Auch personalisierte Ernährungstipps wären denkbar. Der Assistent könnte Teil eines kostenpflichtigen Health-Abonnements werden. Erst kürzlich hatte ChatGPT die Integration von Apple Health bekannt gegeben.

Zusätzlich wird über Funktionen spekuliert, bei denen die rückseitige iPhone-Kamera zur Trainingsanalyse eingesetzt wird. Der Assistent könnte dabei in Echtzeit Hinweise zur Verbesserung der Technik geben. Langfristig wäre auch eine Verknüpfung mit anderen Apple-Diensten wie Apple Fitness+ möglich.