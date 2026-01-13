Im Jahr 2014 hat Apple Pixelmator übernommen. Seitdem wurde Pixelmator Pro für den Mac mit mehreren Updates aufgewertet. Unter anderem wurde Apple Intelligence implementiert. Im Laufe des vergangenen Jahres zeichnete sich bereits ab, dass Pixelmator Pro den Sprung auf das iPad schaffen wird. Dies hat Apple nun offiziell bestätigt.

Apple kündigt Pixelmator Pro für das iPad an

Im Rahmen der Ankündigung von Apple Creator Studio hat Apple bestätigt, das das Unternehmen Pixelmator Pro für das iPad veröffentlichen wird. In der begleitenden Mitteilung heißt es

Zum ersten Mal kommt Pixelmator Pro auf das iPad, mit einem ganz neuen, für Touch optimierten Arbeitsbereich, vollständiger Unterstützung für Apple Pencil, der Möglichkeit zwischen iPad und Mac zusammenzuarbeiten und all den leistungsstarken Bearbeitungstools, die die Anwenderer auf dem Mac lieben. Pixelmator Pro für iPad bietet schnelle und effiziente Bildbearbeitung und nutzt die enorme Leistung von Apple Chips. Es ist von Grund auf für das neueste iPadOS entwickelt. Intuitive Touch-Bedienelemente machen es noch einfacher, Designs wie auf einem Desktopcomputer zu erstellen, und das an jedem Ort, an dem Nutzer ihr iPad mit dabei haben. Mit der vollständigen Ebenen-Seitenleiste können Creator Designs mit einer Reihe einzigartiger Elemente erstellen, wie Bilder, Formen, Text und sogar Video. Mit intelligenten Auswahlwerkzeugen können Nutzer bestimmte Bildteile ganz einfach isolieren und bearbeiten. Und mit fortschrittlichen Bitmap- und Vektor-Masken können sie bestimmte Teile ihrer Designs verbergen oder zeigen. Die tiefe Integration von Hardware, Software und Apple Chips ermöglicht Features wie „Super Resolution“ für das intelligente Hochskalieren von Fotos, „Auflösen“ für das Entfernen von Kompressionsartefakten und automatische Kompositionsvorschläge mit „automatischem Zuschneiden“. Dank vollständiger Unterstützung für den Apple Pencil können digitale Künstler auf ganz natürliche Art malen und zeichnen, mit einer wunderschönen Sammlung druckempfindlicher Pinsel. Mit der unerreichten Präzision des Apple Pencil – in Kombination mit Features wie Schwebefunktion, Druck und Doppeltipp – können Creator pixelgenaue Designs erstellen.

Die iPad-Version von Pixelmator Pro steht – genau wie das Apple Creator Studio – ab dem 28. Januar zur Verfügung. Ihr habt zwei Möglichkeiten für den Zugriff auf Pixelmator Pro für iPad: ihr abonniert Apple Creator Studio oder per Einmalkauf (59,99 Euro). Eine Funktion für Pixelmator Pro scheint allerdings „Apple Creator Studio“-Abonnenten vorbehalten zu sein. Apple formuliert wie folgt