Apple nimmt aktuell an einer mehrtägigen Testreihe teil, bei der die reale Leistungsfähigkeit des digitalen „Car Key“-Standards unter Alltagsbedingungen überprüft wird.

Apple testet praktische Performance des digitalen „Car Key“ gemeinsam mit großen Autoherstellern

Organisiert wird das sogenannte Plugfest von der Car Connectivity Consortium (CCC), einer Gruppe, die den technischen Standard hinter Apples mobiler Fahrzeugschlüssel-Funktion verantwortet. Ziel der Veranstaltung ist es, Daten zur Zuverlässigkeit, Sicherheit und Kompatibilität der Technologie im echten Einsatz zu sammeln – also etwa wie gut das digitale Entriegeln und Starten mit iPhone oder Apple Watch in der Praxis funktioniert.

Neben Apple sind mehrere große Autohersteller beim Plugfest vertreten, darunter BMW, General Motors, Hyundai, Mercedes, Rivian und Volkswagen. Insgesamt sollen mehr als ein Dutzend namhafter Automobil- und Technikfirmen an den diesjährigen Tests teilnehmen.

Die CCC hebt hervor, dass der Standard inzwischen an einem Punkt sei, an dem digitale Fahrzeugschlüssel von vielen Herstellern als Baseline-Technologie für vernetzte Fahrzeuge angesehen werden. Beim Test stehen vor allem Sicherheits-, Zuverlässigkeits- und Interoperabilitätsaspekte im Fokus.

Mehr zum Thema digitale Fahrzeugschlüssel: Der Standard wird stetig weiterentwickelt und ermöglicht bereits heute die Integration in Apples Wallet – unterstützt von einer wachsenden Zahl an Modellen verschiedener Marken.