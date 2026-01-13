Das Angebot an Video-Streaming-Diensten in Deutschland vergrößert sich am heutigen Tag mit dem Start von HBO Max. Doch nicht nur bei uns in Deutschland auch in Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein startet HBO Max. Damit dürfte sich der Wettbewerb der Streaming-Anbieter weiter verschärfen. Ihr findet mit HBO Max die angesagtesten Serien und Filme aus dem DC Universum, von New Line Cinema, Max Originals, Warner Bros. Studios und mehr in einer App.

HBO Max startet in Deutschland

HBO Max ist bereits in mehr als 100 Märkten weltweit verfügbar. Ab sofort können Kunden in Deutschland und vier weiteren Ländern den Service buchen. Dieser vereint ein breites Entertainment-Angebot aus hochwertigen Serien, großen Blockbuster-Filmen, außergewöhnlichen Dokumentationen und Live-Sport. Über die HBO-Max-App erhaltet ihr Zugriff auf Inhalte von HBO Originals, Warner Bros. Pictures und Warner Bros. Television, dem DC-Universum, Max Originals, Discovery, Eurosport und weiteren Partnern.

In Deutschland wurden zudem exklusive Output-Deals mit Leonine Studios und Constantin Film geschlossen, die den Zugang zu deren besten deutschen und internationalen Produktionen garantieren. Hinzu kommt eine kuratierte Auswahl an Film-Premieren von DCM und anderen lokalen Partnern.

HBO Max bietet drei monatlich kündbare Abomodelle, passend zu den individuellen Sehgewohnheiten:

Basis-Abo mit Werbung: Auf zwei Geräten gleichzeitig streamen in Full HD.

Ab Januar 2026 zum Preis von 5,99 Euro/Monat bis Dezember 2026, ab 1. Januar 2027 für 6,99 Euro/Monat.

Standard: Auf zwei Geräten gleichzeitig streamen in Full HD, inklusive 30 Downloads.

Ab Januar 2026 zum Preis von 11,99 Euro/Monat bis Dezember 2026, ab 1. Januar 2027 für 12,99 Euro/Monat.

Premium: Auf vier Geräten gleichzeitig streamen in 4K Ultra HD mit Dolby Atmos und bis zu 100 Downloads.

Ab Januar 2026 zum Preis von 16,99 Euro/Monat bis Dezember 2026, ab 1. Januar 2027 für 17,99 Euro/Monat.

Sport-Paket: Dieses Zusatzpaket kann zu jedem Abomodell hinzugefügt werden. Das Sport-Angebot enthält Werbung und ist auf zwei parallele Streams innerhalb des bestehenden Limits beschränkt. Ab Januar 2026 in Deutschland und Österreich zum Preis von 3,00 Euro/Monat.

Aktion bei Waipu.tv

Vor wenigen Tagen hatten Waipu.tv bereits angekündigt, dass man zum Start von HBO Max verschiedene Bundles zum Vorteilspreis ins Rennen schickt. Ab sofort könnt ihr Waipu.tv in Kombination mit „HBO Max Basis mit Werbung Jahrespaket“, „HBO Max Standard Jahrespaket“ und dem „HBO Max Premium Jahrespaket“ zum Vorteilspreis buchen.