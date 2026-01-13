Seit dem Update auf iOS 18 unterstütz das iPhone standardmäßig den RCS-Standard (Rich Communication Services) und damit den SMS-Nachfolger. Zum damaligen Zeitpunkt gab Apple zu verstehen, dass zukünftig auch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von RCS-Nachrichten umgesetzt werden soll. In der Beta 2 zu iOS 26.3 gibt es konkrete Hinweise darauf, dass Apple an der Umsetzung arbeitet.

iOS 26.3: Hinweise auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von RCS-Nachrichten

Nach der Ankündigung der Unterstützung der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (E2EE) für RCS-Nachrichten wurde es verhältnismäßig ruhig. Nun deutet die iOS 26.3 Beta 2 an, dass Apple der Einführung näherkommt.

Wie der französische Nutzer Tiino-X83 auf X bemerkt, enthält iOS 26.3 Beta 2 Hinweise auf eine neue Einstellung für Mobilfunkanbieter, damit diese die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (E2EE) für RCS-Nachrichten aktivieren oder deaktivieren können. Interessanterweise stellte Tiino-X83 fest, dass bislang nur die vier größten französischen Mobilfunkanbieter (Bouygues, Orange, SFR und Free) diese Codezeile enthalten“und dass kein anderer Anbieter, unabhängig vom Land, diese Funktion bietet.

Par contre, c’est très bizarre, seuls les quatre principaux opérateurs français (Bouygues, Orange, SFR et Free) ont cette ligne de code ! Aucun autre opérateur, quel que soit le pays que j’ai regardé, n’a cette ligne de code 🧐 Poke @aaronp613 — Tiino-X83 (@TiinoX83) January 12, 2026

Die GSMA sieht vor, dass RCS-Clients standardmäßig die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aktivieren müssen. Allerdings kann diese Vorgabe durch lokale Gesetzt eingeschränkt werden:

R5-43-1 RCS-Clients müssen die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (E2EE) standardmäßig aktivieren, sofern dies nicht ausdrücklich durch lokale Vorschriften untersagt ist.

R5-43-1-1 Der RCS-Client-Anbieter muss die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für alle seine Nutzer in einem Markt, in dem er tätig ist, aktivieren oder deaktivieren.

R5-43-1-2 Der RCS-Client-Anbieter darf die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht für eine Teilmenge der Nutzer oder für einzelne Nutzer in einem Markt, in dem er tätig ist, aktivieren oder deaktivieren.

R5-43-1-3 Wenn die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung deaktiviert ist, muss der Nutzer darüber informiert werden, dass die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in seinem Markt, in dem er tätig ist, nicht verfügbar ist.

R5-43-2 Alle vom Nutzer initiierten Inhalte müssen Ende-zu-Ende-verschlüsselt sein, mit Ausnahme von Benachrichtigungen wie „Schreibt gerade“.

Fest steht, dass Apple hinter den Kulissen, die E2EE-Verschlüsselung für RCS-Nachrichten vorbereitet. Ob diese bereits final mit iOS 26.3 eingeführt wird, bleibt abzuwarten.