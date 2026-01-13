Pages, Numbers, Keynote und Freeform sind kostenlos und werden es auch weiterhin sein. Neue intelligente Features und Premiuminhalte in den jeweiligen Apps erhaltet ihr nur über das „Apple Creator Studio“-Abo.

Pages, Numbers, Keynote und Freeform weiterhin kostenlos, aber…

Apple hat heute nicht nur „Apple Creator Studio“ sowie Pixelmator Pro für iPad angekündigt, sondern gleichzeitig zu verstehen gegeben, dass neue intelligente Features und Premiuminhalte für Pages, Numbers, Keynote und Freeform nur im „Apple Creator Studio“-Abo zur Verfügung stehen.

Apple schreibt

Spannende neue intelligente Features und Premiuminhalte bauen auf den vertrauten Funktionen von Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Keynote, Pages, Numbers und später Freeform auf und machen Apple Creator Studio zu einem fantastischen Abo-Angebot, das Creator aus allen Bereichen unterstützt und gleichzeitig ihre Privatsphäre schützt. […] Mit neuen Premiuminhalten und intelligenten Features in Keynote, Pages, Numbers und Freeform auf Mac, iPad und iPhone können Abonnentenvon Apple Creator Studio jetzt noch ausdrucksstärkere Inhalte erstellen und produktiver sein.

Keynote, Pages, Numbers und Freeform bleiben weiterhin kostenlos für alle Nutzer, um gemeinsam mit anderen Inhalte zu erstellen, zu bearbeiten und zusammenzuarbeiten – einschließlich mit Apple Creator Studio Abonnenten.

Kurzum: Ihr könnt Keynote, Pages, Numbers und Freeform genau so weiter benutzen, wie bisher. Lediglich neue intelligente Features und Premiuminhalte sind über das „Apple Creator Studio“-Abo verfügbar. Apple Creator Studio ist ab Mittwoch, 28. Januar, für 12.99 Euro pro Monat oder 129 Euro pro Jahr erhältlich. Bildungspreise sind verfügbar für Studierende an einer Hochschule und Lehrkräfte für 2,99 Euro pro Monat oder 29 Euro pro Jahr.