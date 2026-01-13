Wer noch ein VanMoof S3 oder X3 in der Garage stehen hat, bekommt jetzt eine verlockende Möglichkeit zum Umstieg auf ein aktuelles Modell. Das niederländische Unternehmen startet ein Up-Trade-Programm, bei dem Besitzer ihre älteren E-Bikes in Zahlung geben und dafür einen Rabatt von 500 Euro auf ein neues VanMoof-Bike erhalten.

So funktioniert das Up-Trade-Programm

Ausgewählte Partner in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Frankreich nehmen ab sofort VanMoof-Bikes der 3er-Serie entgegen. Nach einer kurzen Prüfung erhalten Kunden einen Gutschein über 500 Euro, der sowohl bei teilnehmenden Händlern als auch im Onlineshop eingelöst werden kann. Die Gutscheine sind bis Ende März 2026 gültig.

Der Zustand des Bikes spielt dabei keine Rolle, allerdings muss der rechtmäßige Besitz über die Bike-ID und die VanMoof-App nachgewiesen werden. Pro Person ist nur ein Gutschein möglich. Zudem lässt sich der Gutschein nicht mit anderen Rabatt-Aktionen kombinieren.

Das Programm basiert laut dem Hersteller auf direktem Feedback von über 5.000 Kunden und zahlreichen Partnern, die sich eine offizielle Umstiegslösung gewünscht hatten. Co-CEO Eliott Wertheimer betont, dass viele Fahrer inzwischen wieder zufrieden unterwegs seien. Gleichzeitig gebe es Kunden, die ihre Bikes aus verschiedenen Gründen nicht reparieren lassen konnten. Genau diesen Menschen wolle man nun einen attraktiven Weg zu den neuen Modellen bieten, darunter die komplett neu entwickelten S5, A5 und die aktuelle S6-Serie.

Die vollständigen Teilnahmebedingungen des VanMoof Up-Trade-Programms findet ihr direkt beim Hersteller.