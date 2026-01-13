Vodafone hat eine neue Aktion für den GigaZuhause CableMax 1000 aufgelegt und gibt euch bei einem 2-Jahres-Vertrag einen Cashback-Rabatt in Höhe von 240 Euro. Rechnerisch bezahlt ihr somit nicht 49,99 Euro pro Monat, sondern nur 39,99 Euro pro Monat für den leistungsstärksten Tarif des Unternehmens und surft mit Gigabit-Geschwindigkeit durchs Internet.

GigaZuhause CableMax 1000 nur 39,99 Euro

Ab sofort und zeitlich befristet bis zum 28.01.2026 erhaltet ihr von Vodafone 240 Euro Cashback, wenn ihr den GigaZuhause CableMax 1000 bestellt. Ihr bekommt nach 6 Monaten Vertragslaufzeit automatisch euren Cashback-Betrag vom Vodafone Partner Tellja auf euer Konto überwiesen.

Normalerweise kostet der GigaZuhause CableMax 1000 monatlich 49,99 Euro. Dank 240 Euro Cashback reduziert sich der Preis während der Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten auf 39,99 Euro.

Der GigaZuhause CableMax 1000 bietet euch eine Downloadgeschwindigkeit von 1000Mbit/s sowie die Möglichkeit gratis von zuhause ins deutsche Festnetz und Mobilfunknetz zu telefonieren. Sollte ihr noch an euren bisherigen Anbieter gebunden sein, so könnt ihr bei Vodafone den Wechselvorteil in Anspruch nehmen. Ihr zahlt bis zu 12 Monate keinen Tarifpreis bei Vodafone, wenn ihr noch bei einem anderen Anbieter seid. Auf Wunsch gibt es Kabelfernsehen mit bis zu 90 Sendern dazu. Dank GigaKombi erhalten Mobilfunk-Kunden einen monatlichen Rabatt von 10 Euro.

