HBO Max ist ab sofort in Deutschland erhältlich. Den Video-Streaming-Dienst könnt ihr im Bundle mit Waipu.tv Perfect Plus zum deutlich reduzierten Preis buchen. Angeboten werden insgesamt drei Kombi-Pakete, los geht es bei 17,99 Euro.

Waipu.tv & HBO Max zum reduzierten Bundle-Preis

Wie geplant, ist HBO Max am heutigen Tag in Deutschland und vier weiteren Ländern gestartet. Der Video-Streaming-Dienst eine Mischung aus erstklassigen Serien, Blockbuster-Filmen, außergewöhnlichen Dokumentationen und Live-Sport. Über die HBO Max App erhaltet ihr unter anderem den Zugang zu Inhalten von HBO Originals sowie von Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, dem DC-Universum, Max Originals, Discovery, Eurosport und weiteren. Zu sehen sind unter anderem die Originals „The Pitt“, „The Seduction“, „All Her Fault“, „Es: Welcome to Derry“, „House of the Dragon“, „The Last of Us“, „The White Lotus“, „Euphoria“, „Industry“, „A Knight of the Seven Kingdoms“, „Friends“, „The Big Bang Theory“, „Rick and Morty“, „4 Blocks Zero“ und mehr.

>>> Hier geht es direkt zum Waipu.tv & HBO Max Bundle <<<

Wie angekündigt, tritt Waipu.tv als offizieller Launch-Partner auf. Dabei kombiniert der Live-TV-Streaming-Partner sein Perfekt Plus Paket (u.a. über 300+ Sender in HD) mit „HBO Max Basis mit Werbung“, „HBO Max Standard“ und „HBO Max Premium“. Ihr könnt sowohl ein Monats- als auch Jahrespaket buchen.

Alle Pakete auf einen Blick