Amazon Blitzangebote: smarte Rauchmelder, Audible, Saugroboter, USB-C Ladegeräte, AirTags und mehr

| 9:50 Uhr | 0 Kommentare

Wir starten in den heutigen Mittwoch und blicken auf die tagesaktuellen Amazon Blitzangebote. Das Motto lautet „Angebote: Jeden Tag neue Deals – stark reduziert. Entdecken Sie Blitzangebote, Angebote des Tages, Schnäppchen, Deals und Coupons. Angebote gelten solange wie angegeben bzw. solange der Vorrat reicht. Prime-Mitglieder erhalten 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote. Neu: Kein Angebot mehr verpassen. Auf Ihrem PC oder dem Smartphone Benachrichtigungen erhalten sobald ein bestimmtes Angebot startet. So funktioniert’s. In Kürze startende Angebote werden mit 8 Stunden Vorlauf angezeigt – ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich.“ Zudem könnt ihr euch aktuell 3 Monate Audible für je 0,99 Euro sichern.

>>> JETZT: 3 Monate Audible nur 2,97 Euro <<<

Angebote des Tages

Angebot
UGREEN 45W USB C Ladegerät 3-Port PPS Schnellladegerät 30W PD Netzteil GaN Charger Adapter...
UGREEN 45W USB C Ladegerät 3-Port PPS Schnellladegerät 30W PD Netzteil GaN Charger Adapter...
  • 45W Superschnelle Power: Mit Super Fast Charge 2.0-Tech und 45W maximale Leistung kann dieses UGREEN...
  • 3-IN-1, Multi-Ladeoption: Lade 3 Geräte gleichzeitig mit 2x USB-C & 1x USB-A Ports, sodass Sie...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
eufy Security S330 eufyCam 3, überwachungskamera aussen, 4K kabellose überwachungskamera solar 3+1...
eufy Security S330 eufyCam 3, überwachungskamera aussen, 4K kabellose überwachungskamera solar 3+1...
  • 4K NACHTSICHT IN FARBE: Auch die kleinsten Merkmale eines potenziellen Eindringlings (Mensch oder...
  • STRAPAZIERFÄHIGES DESIGN: Die kabellose eufyCam 3 4K Überwachungskamera Solar ist in jeder...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Blink Mini – Kompakte, smarte Plug-in-Überwachungskamera für innen, 1080p-HD-Video, Nachtsicht,...
Blink Mini – Kompakte, smarte Plug-in-Überwachungskamera für innen, 1080p-HD-Video, Nachtsicht,...
  • Mit unserer intelligenten Plug-in-Sicherheitskamera für den Innenbereich mit 1080p-HD-Video,...
  • Lassen Sie sich direkt auf Ihrem Smartphone informieren, wenn eine Bewegung erfasst wird, oder...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
roborock Q10 X5+ Saugroboter mit Wischfunktion, Auto-Entleerungsstation für 7 Wochen, 10000 Pa...
roborock Q10 X5+ Saugroboter mit Wischfunktion, Auto-Entleerungsstation für 7 Wochen, 10000 Pa...
  • 7 Wochen vollautomatische Reinigung: Die Auto-Entleerungsstation fasst bis zu 7 Wochen Staub, sodass...
  • 10,000 Pa Starke Saugkraft, die überzeugt: ​Mit 10,000 Pa Saugkraft​entfernt er mühelos...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Govee RGBIC LED Stehlampe Wohnzimmer, WiFi Stehlampe Dimmbar, Arbeiten Sie mit Alexa und Matter, 16...
Govee RGBIC LED Stehlampe Wohnzimmer, WiFi Stehlampe Dimmbar, Arbeiten Sie mit Alexa und Matter, 16...
  • Hinweis: Ab 12. Nov, diese schwarz Stehleuchte wechselt in eine neue Version. Es wurden hinsichtlich...
  • Nahtlos in Ihr Smart Home integriert: Govee Stehlampe LED verbindet sich via Matter-Protokoll...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Anker 140W USB-C Ladegerät, Laptop Ladegerät, 4-Port Multi-Geräte Schnellladeleistung,...
Anker 140W USB-C Ladegerät, Laptop Ladegerät, 4-Port Multi-Geräte Schnellladeleistung,...
  • 140W Laden für vier Geräte: Lade bis zu vier Geräte gleichzeitig mit leistungsstarker 140W Power...
  • Zwei High-Speed USB-C Ports: Lade dein MacBook Air 15" mit einem der beiden leistungsstarken 140W...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
eufy Omni E25 HydroJet Saugroboter mit Wischfunktion, 20.000Pa Turbo-Saugkraft, DuroSpiral...
eufy Omni E25 HydroJet Saugroboter mit Wischfunktion, 20.000Pa Turbo-Saugkraft, DuroSpiral...
  • HydroJet System entfernt Saftflecken in 5s & Müsli in 8s: 0 Rückstände auf allen Böden, immer...
  • 20000pa Turbo-Saugkraft: Das ideale Gerät für Haushalte mit Vierbeinern. Der E25 sorgt für...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
UGREEN FineTrack Slim kompatibel mit Apple Find My (nur iOS), Bluetooth Tracker, IP68 Wasserdicht,...
UGREEN FineTrack Slim kompatibel mit Apple Find My (nur iOS), Bluetooth Tracker, IP68 Wasserdicht,...
  • Apple Find My Certified (nur iOS): Keine Installation erforderlich, verwenden Sie die Find My-App,...
  • Ultra-Dünnes Design: UGREEN FineTrack Slim ist nur 1,7 mm dünn, was der Dicke von 1 Eurocent...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
UGREEN Nexode USB C Ladegerät 65W GaN Netzteil mit 3X USB-C-Port Schnellladegerät Kompakt Charger...
UGREEN Nexode USB C Ladegerät 65W GaN Netzteil mit 3X USB-C-Port Schnellladegerät Kompakt Charger...
  • Ultimatives USB-C Design: Mit 3 USB-C Ports bietet dir unser Ladegerät eine zukunftssichere und...
  • Entfessle deine Ladepower: Erlebe blitzschnelles Laden von 65W beim einzelnen USB-C-Port. Unser 65W...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Anker Nano Powerbank, Ultraschlanke 5000mAh Magnet-Powerbank, Qi2-zertifiziert, 15W Max...
Anker Nano Powerbank, Ultraschlanke 5000mAh Magnet-Powerbank, Qi2-zertifiziert, 15W Max...
  • Ultra-schlanke, Qi2-kompatible magnetische Powerbank: Erlebe die Raffinesse einer nur 0,86 cm...
  • Maximale Sicherheit und Geschwindigkeit: Lade schneller und sicherer – dank Qi2...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
UGREEN USB C Ladegerät 30W 3-Port GaN II Netzteil PD Schnellladegerät Kompatibel mit iPhone (17,...
UGREEN USB C Ladegerät 30W 3-Port GaN II Netzteil PD Schnellladegerät Kompatibel mit iPhone (17,...
  • Dreifach-Power Schnellladeoption: Mit 3-Port und einer Leistung von 30W ist dieses USB C Ladegerät...
  • 3-in-1, Power in einem: Lade bis zu 3 Geräte gleichzeitig mit 3-Port (2 USB-C & 1 USB-A), sodass...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Nanoleaf Shapes Hexagon Starter Kit, 9 Smarten LED Panels RGBW - Modulare WLAN 16 Mio. Farben...
Nanoleaf Shapes Hexagon Starter Kit, 9 Smarten LED Panels RGBW - Modulare WLAN 16 Mio. Farben...
  • Erstellen Sie Ihr eigenes Design Mit diesem Licht-Puzzle können Sie die Paneele so arrangieren, wie...
  • Kombinieren Sie die Formen Die Nanoleaf Shapes Leuchtpaneele sind modulare und verfügen über eine...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
soundcore by Anker P2 Mini Bluetooth Kopfhörer, In Ear Kopfhörer mit 10mm Audiotreiber, intensiver...
soundcore by Anker P2 Mini Bluetooth Kopfhörer, In Ear Kopfhörer mit 10mm Audiotreiber, intensiver...
  • -SOUNDCORE: Eine Marke von Anker Innovations.
  • Unsere Technologie analysiert das Klangprofil der kabellosen Bluetooth-Kopfhörer in Echtzeit und...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Tapo TP-Link Smart WLAN Steckdose P110 mit Energieverbrauchsmesser, Smart Home Alexa Steckdose,...
Tapo TP-Link Smart WLAN Steckdose P110 mit Energieverbrauchsmesser, Smart Home Alexa Steckdose,...
  • Energieverbrauchskontrolle - Analysieren Sie den Echtzeit- und den historischen Stromverbrauch des...
  • Einfache Einrichtung und Verwendung - Schnelle und einfache tägliche Einrichtung und Verwaltung...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Anker SOLIX C800 Tragbare Powerstation mit 100W Solarpanel, 1200W (1600W Spitzenleistung)...
Anker SOLIX C800 Tragbare Powerstation mit 100W Solarpanel, 1200W (1600W Spitzenleistung)...
  • STROM FÜR MEHRERE GERÄTE: Vergiss jegliche Kompromisse. Schließe mehrere Geräte an und versorge...
  • MEHR LEISTUNG, MEHR ANSCHLÜSSE: Schließe bis zu 8 Geräte auf einmal an und schalte sie ein. Dank...
Bei Amazon kaufen

Keine Produkte gefunden.

Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro, Balkonkraftwerk mit Speicher, 4 MPPT 2400W Solareingang,...
Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro, Balkonkraftwerk mit Speicher, 4 MPPT 2400W Solareingang,...
  • JÄHRLICH 251€ STROMKOSTEN GESPART: 4 MPPT-Routen unterstützen 2400W, und du kannst...
  • ANTI-ENERGIEVERSCHWENDUNG: Erreiche echte Effizienz mit dem Anker SOLIX Smarten Zähler, der den...
Bei Amazon kaufen
Gardena Mähroboter SILENO minimo 350 m²: intelligenter Rasenmäher mit optimaler Konnektivität,...
Gardena Mähroboter SILENO minimo 350 m²: intelligenter Rasenmäher mit optimaler Konnektivität,...
  • EXKLUSIV-Modell: Den SILENO minimo 350 Mähroboter von Gardena erhalten Sie exklusiv nur auf Amazon.
  • Full connect: Intuitive Gardena Bluetooth App (Online Registrierung erforderlich) für einfache...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Gardena Mähroboter SILENO minimo 500 m²: intelligenter Rasenmäher mit optimaler Konnektivität,...
Gardena Mähroboter SILENO minimo 500 m²: intelligenter Rasenmäher mit optimaler Konnektivität,...
  • Full connect: Intuitive Gardena Bluetooth App (Online Registrierung erforderlich) für einfache...
  • Pro-silent: Mit nur 57 db(A) der Leiseste seiner Klasse und stört somit niemanden wenn er mäht
Bei Amazon kaufen
Angebot
Apple MacBook Air (13', Apple M4 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU, 16GB Gemeinsamer...
Apple MacBook Air (13", Apple M4 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU, 16GB Gemeinsamer...
  • LEICHTGESCHWINDIGKEIT – Das MacBook Air mit dem M4 Chip macht Arbeit und Gaming superschnell. Mit...
  • MIT DER POWER DES M4 – Mit dem Apple M4 wird alles, was du machst, noch schneller und flüssiger...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Netatmo Zusätzliches Smartes Innenmodul für Wetterstation, silber - Netatmo, NIM01-WW
Netatmo Zusätzliches Smartes Innenmodul für Wetterstation, silber - Netatmo, NIM01-WW
  • Zubehör für Netatmo Smarte Wetterstation (nicht enthalten)
  • Greifen Sie über Ihr Smartphone in Echtzeit auf die Messdaten eines weiteren Raums zu
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
eufy E15 Mähroboter ohne Begrenzungskabel, Keine Signalausfälle, Kein RTK, TrueVision Technologie,...
eufy E15 Mähroboter ohne Begrenzungskabel, Keine Signalausfälle, Kein RTK, TrueVision Technologie,...
  • Keine Begrenzungskabel, kein RTK, keine Signalverluste: Die TrueVision-Technologie des E15 kartiert...
  • Startklar in 5 Minuten mit smarter automatischer Kartierung: Der E15 beginnt innerhalb von 5 Minuten...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
X-Sense Smart Rauchmelder XS01-M mit SBS50 Basisstation, Zertifiziert nach EN 14604, Funkrauchmelder...
X-Sense Smart Rauchmelder XS01-M mit SBS50 Basisstation, Zertifiziert nach EN 14604, Funkrauchmelder...
  • Abmessungen und Gewicht: Rauchmelder: 78 × 78 × 49 mm, 102 g; SBS50 Basisstation: 90 × 90 × 27...
  • Verpassen Sie niemals einen Alarm: Sobald Rauch festgestellt wird, erhalten Sie eine sofortige...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
INIU 45W Power Bank, Ultra Klein 20000mAh Powerbank mit Integriertem USB-C Kabel, Schnellladen...
INIU 45W Power Bank, Ultra Klein 20000mAh Powerbank mit Integriertem USB-C Kabel, Schnellladen...
  • Von INIU – der sichere Fast Charge Pro: Über 38 Millionen Nutzer weltweit vertrauen INIU für das...
  • 45W Full-Speed Charging für iPhone 17 & Samsung S25: Mit bis zu 45W Ausgang liefert diese Powerbank...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Anker Nano II 65W USB-C Ladegerät Netzteil mit Schnellladeleistung, GaN II Technologie, Kompatibel...
Anker Nano II 65W USB-C Ladegerät Netzteil mit Schnellladeleistung, GaN II Technologie, Kompatibel...
  • DER EINE FÜR ALLES: Ankers weltberühmte Ladetechnologie garantiert blitzschnelle Ladungen für so...
  • HIGH-SPEED LADELEISTUNG: Lade ein 2020 MacBook Air in unter 2 Stunden, ein MacBook Pro 13ʺ mit...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Anker SOLIX C1000 Tragbare Powerstation, LiFePO4, 1800W Solargenerator, 100% geladen in 58 Min. mit...
Anker SOLIX C1000 Tragbare Powerstation, LiFePO4, 1800W Solargenerator, 100% geladen in 58 Min. mit...
  • 80% UltraFast Aufladung in 43 Minuten: Mit der Anker SOLIX C1000 bist du innerhalb von 43 Minuten...
  • 10 Jahre Haltbarkeit, 3.000 Akku-Zyklen: Anker SOLIX C1000 ist mit über 3.000 Akkuzyklen...
Bei Amazon kaufen
Angebot
Govee Christmas Sparkle String Lights, Weihnachten Lichterkette für Innenräume, 30M...
Govee Christmas Sparkle String Lights, Weihnachten Lichterkette für Innenräume, 30M...
  • Natürlich Lebendige Lichteffekte: Kompakte, leuchtstarke Govee Christmas Sparkle-Lichter wie Sterne...
  • Präzise RGBWIC-Lichteffekte: Jede RGBWIC-LED hat individuelle Steuerung, liefert 16 Mio. Farben +...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
WISO Steuer 2026 (für Steuerjahr 2025) Für Windows, Mac, Smartphones und Tablets | Digitaler...
WISO Steuer 2026 (für Steuerjahr 2025) Für Windows, Mac, Smartphones und Tablets | Digitaler...
  • Erledigt die Einkommensteuer-Erklärung 2025 mit allen Einkunftsarten. Mit Mantelbogen und allen...
  • WISO Steuer 2026 zeigt sofort die Erstattung oder Nachzahlung. Hunderte Steuer-Tipps, über 150...
Bei Amazon kaufen
Angebot
Apple AirPods Pro 3 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Aktive Geräuschunterdrückung,...
Apple AirPods Pro 3 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Aktive Geräuschunterdrückung,...
  • DIE WELTBESTE AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG BEI IN‑EAR KOPFHÖRERN – Reduziert bis zu 2x mehr...
  • BAHNBRECHENDE AUDIO PERFORMANCE – Erlebe fantastischen, dreidimensionalen Sound mit den AirPods...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Apple AirPods 4 Kabellose Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung,...
Apple AirPods 4 Kabellose Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung,...
  • ÜBERARBEITET FÜR MEHR TRAGEKOMFORT – Die AirPods 4 wurden überarbeitet, für...
  • AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG – AirPods 4 mit Aktiver Geräuschunterdrückung reduzieren...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Apple AirPods 4 Kabellose Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer, Personalisiertes 3D Audio, Schutz vor...
Apple AirPods 4 Kabellose Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer, Personalisiertes 3D Audio, Schutz vor...
  • ÜBERARBEITET FÜR MEHR TRAGEKOMFORT – Die AirPods 4 wurden überarbeitet, für...
  • PERSONALISIERTES 3D AUDIO – Personalisiertes 3D Audio mit dynamischem Head Tracking sorgt für...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Apple 2024 15' MacBook Air Laptop mit M3 Chip: 15,3' Liquid Retina Display, 8 GB gemeinsamer...
Apple 2024 15" MacBook Air Laptop mit M3 Chip: 15,3" Liquid Retina Display, 8 GB gemeinsamer...
  • WARUM EIN 15" MACBOOK AIR MIT M3 – Leistungsstark, leise und mobil: das beeindruckend leichte und...
  • DIE POWER DES M3 – Mit einer leistungsstarken 8-Core CPU und einer 10-Core GPU ermöglicht der...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Apple 2023 iMac All-in-One Desktop-Computer mit M3 Chip: 8-Core CPU, 10-Core GPU, 24' 4.5K Retina...
Apple 2023 iMac All-in-One Desktop-Computer mit M3 Chip: 8-Core CPU, 10-Core GPU, 24" 4.5K Retina...
  • MIT DER POWER DES M3 – Erledige mehr in weniger Zeit, mit dem Apple Chip der nächsten Generation....
  • PASST PERFEKT AUF DEINEN SCHREIBTISCH – Das unglaublich dünne All-in-One Design kommt in sieben...
Bei Amazon kaufen
Angebot
Apple AirTag 4er Pack - Finde und behalte Deine Sachen im Blick: Schlüssel, Geldbörsen, Gepäck,...
Apple AirTag 4er Pack - Finde und behalte Deine Sachen im Blick: Schlüssel, Geldbörsen, Gepäck,...
  • Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der...
  • Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Apple AirPods Pro 2 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer, Aktive...
Apple AirPods Pro 2 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer, Aktive...
  • VISIONÄRES HÖREN – die AirPods Pro 2 ermöglichen das weltweit erste All in-One Erlebnis für...
  • INTELLIGENTE GERÄUSCHSTEUERUNG – Aktive Geräusch¬unterdrückung blendet bis zu 2x mehr...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Beats Studio Pro – Komplett Kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer – Personalisiertes...
Beats Studio Pro – Komplett Kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer – Personalisiertes...
  • BEATS SPEZIELLE AKUSTIKPLATTFORM bietet kraftvollen, immersiven Sound – egal, ob du Musik hörst...
  • VERLUSTFREIES AUDIO über USB-C1 und drei verschiedene eingebaute Klangprofile verbessern dein...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Anker SOLIX Balkonsolarsystem(820W), 23% Effizienz, Glattes schwarzes Design, Gratis OTA Upgrade auf...
Anker SOLIX Balkonsolarsystem(820W), 23% Effizienz, Glattes schwarzes Design, Gratis OTA Upgrade auf...
  • SOLARPOWER HOCH, STROMKOSTEN RUNTER: Mit der Nutzung von Solarstrom lässt du deine Stromrechnungen...
  • LEISTUNG UND AUSDAUER: Lade sorgenfrei für Jahrzehnte mit einer beeindruckenden Effizienz von 23%....
Bei Amazon kaufen
Angebot
Anker SOLIX Smarter Zähler für Solarbank 2 Serie, Kabellos, Unterstützt WLAN, Bluetooth, RS-485,...
Anker SOLIX Smarter Zähler für Solarbank 2 Serie, Kabellos, Unterstützt WLAN, Bluetooth, RS-485,...
  • FLEXIBLE KONNEKTIVITÄT: Verbinde dich mit deinem smarten Stromzähler über WLAN, Bluetooth oder...
  • Intelligente App-Steuerung: Überwache deinen Stromverbrauch mit Datenvisualisierung und passe...
Bei Amazon kaufen
Angebot
Anker SOLIX C1000 Tragbare Powerstation, LiFePO4, 1800W Solargenerator, 100% geladen in 58 Min. mit...
Anker SOLIX C1000 Tragbare Powerstation, LiFePO4, 1800W Solargenerator, 100% geladen in 58 Min. mit...
  • 80% UltraFast Aufladung in 43 Minuten: Mit der Anker SOLIX C1000 bist du innerhalb von 43 Minuten...
  • 10 Jahre Haltbarkeit, 3.000 Akku-Zyklen: Anker SOLIX C1000 ist mit über 3.000 Akkuzyklen...
Bei Amazon kaufen
Anker 535 Kompakte Power Station (Powerhouse 512Wh), tragbare LiFePO4 Batterien, 500W 7-Anschlüsse...
Anker 535 Kompakte Power Station (Powerhouse 512Wh), tragbare LiFePO4 Batterien, 500W 7-Anschlüsse...
  • 10 JAHRE LEBENSDAUER: Mit unserer leistungsstarken Technologie InfiniPower, kombiniert mit...
  • 5 JAHRE HERSTELLERGARANTIE: Anstelle der durchschnittlichen 2 Jahre ist die Anker 535 Powerstation...
Bei Amazon kaufen
EF ECOFLOW Tragbare Powerstation RIVER 2, 256 Wh Solargenerator mit LiFeP04, Schnellladung in 1...
EF ECOFLOW Tragbare Powerstation RIVER 2, 256 Wh Solargenerator mit LiFeP04, Schnellladung in 1...
  • [Schnellste Aufladung auf dem Markt] Mit der X-Stream-Schnellladetechnologie von EcoFlow laden Sie...
  • [Strom für alle wichtigen Geräte] Mit einer Leistung von bis zu 600 W können Sie 5 wichtige...
Bei Amazon kaufen
Anker 511 (Nano) 20W iPhone USB C Ladegerät, PIQ 3.0 Mini Ladegerät, iPad Ladegerät, Geeignet...
Anker 511 (Nano) 20W iPhone USB C Ladegerät, PIQ 3.0 Mini Ladegerät, iPad Ladegerät, Geeignet...
  • FÜR DAS IPHONE: Wir stellen vor: Der guter Freund deines iPhones! Anker Nano ist mit seinen 20W...
  • LADEN MIT STIL: Ab jetzt in vier frischen Farben erhältlich - Schwarz, Weiß, Lavendel und...
Bei Amazon kaufen
Angebot
Anker 100W USB C Ladegerät, 736 Netzteil (Nano II), 3-Port Schnellladegerät, Für MacBook Pro/Air,...
Anker 100W USB C Ladegerät, 736 Netzteil (Nano II), 3-Port Schnellladegerät, Für MacBook Pro/Air,...
  • CES 2022 PREISTRÄGER: Ein Preisträger bei den CES Innovation Awards in der Kategorie Mobilgeräte...
  • EXTREME LADELEISTUNG: Einfach per USB-C-Anschluss verbinden und 100W Laptop-Ladeleistung gönnen.
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
UGREEN USB C Ladegerät, Nexode Pro 100W GaN Charger Mini USB C Netzteil 3-Port Schnellladegerät...
UGREEN USB C Ladegerät, Nexode Pro 100W GaN Charger Mini USB C Netzteil 3-Port Schnellladegerät...
  • Power zu dem Pro: Kleinere Größe, höhere Energiedichte. Dieser USB C Ladegerät mit 100W...
  • 100W Max Power: Beim USB-C1 Port kann man eine effiziente und superschnelle Ladeleistung von 100W...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
UGREEN Nexode USB C Ladegerät 65W GaN Netzteil 3-Port PD Charger 60W PPS kompatibel mit MacBook...
UGREEN Nexode USB C Ladegerät 65W GaN Netzteil 3-Port PD Charger 60W PPS kompatibel mit MacBook...
  • UGREEN Nexode 65W Ladegerät: UGREEN USB C Ladegerät 65W kann Ihr MacBook eine...
  • Ein für alle: Mit 2x USB-C und 1x USB-A Port kann dieses 65W USB C Netzteil gleichzeitig 3 Geräte...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
UGREEN Nexode 100W USB C Ladegerät 4 Ports Netzteil GaN Charger PD Schnellladegerät kompatibel mit...
UGREEN Nexode 100W USB C Ladegerät 4 Ports Netzteil GaN Charger PD Schnellladegerät kompatibel mit...
  • REDDOT PREISTRÄGER & 100W BLITZCHARGE: Ladet Laptops mit 100W Maximalleistung! Dank GaN-Technologie...
  • 4 GERÄTE GLEICHZEITIG LADEN: Das All-in-One Design macht es möglich, 4 Geräte gleichzeitig mit...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Philips Hue White E27 LED Glühbirne, 810lm, warmweiß, dimmbar, steuerbar via App, kompatibel mit...
Philips Hue White E27 LED Glühbirne, 810lm, warmweiß, dimmbar, steuerbar via App, kompatibel mit...
  • Ihr Zuhause gestalten: Eingesetzt in jede E27 Fassung tauchen die 2 Erweiterungslampen von Hue jedes...
  • Für jeden Tag: Das weiche, sofort dimmbare LED Licht der Lampe mit warmweißer Farbtemperatur...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Philips Hue White E27 LED Glühbirne, 810lm, warmweiß, dimmbar, steuerbar via App, kompatibel mit...
Philips Hue White E27 LED Glühbirne, 810lm, warmweiß, dimmbar, steuerbar via App, kompatibel mit...
  • Ihr Zuhause gestalten: Eingesetzt in jede E27 Fassung tauchen die 4 Erweiterungslampen von Hue jedes...
  • Für jeden Tag: Das weiche, sofort dimmbare LED Licht der Lampe mit warmweißer Farbtemperatur...
Bei Amazon kaufen
Angebot
Philips Hue White & Color Ambiance Lily Gartenstrahler Basis Set 3er Pack (1.770 lm), dimmbare...
Philips Hue White & Color Ambiance Lily Gartenstrahler Basis Set 3er Pack (1.770 lm), dimmbare...
  • Ihr Zuhause gestalten: Durch die hohe Schutzart IP65 sind die Gartenleuchten vor Feuchtigkeit und...
  • Einzigartige Atmosphäre: Dank 16 Mio. Farben und kühlen bis warmen Weißtönen schafft die...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Philips Hue White & Color Ambiance E27 LED Glühbirne, 1100lm, 16 Mio. Farben, dimmbar, steuerbar...
Philips Hue White & Color Ambiance E27 LED Glühbirne, 1100lm, 16 Mio. Farben, dimmbar, steuerbar...
  • Ihr Zuhause gestalten: Eingesetzt in jede E27 Fassung tauchen die 2 Erweiterungslampen von Hue jedes...
  • Einzigartige Atmosphäre: Dank 16 Mio. Farben und kühlen bis warmen Weißtönen schafft das...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Philips Hue White & Color Ambiance Lightstrip Plus Basis-Set V4 (2 m), dimmbarer LED Streifen für...
Philips Hue White & Color Ambiance Lightstrip Plus Basis-Set V4 (2 m), dimmbarer LED Streifen für...
  • Ihr Zuhause gestalten: Das Leuchtband setzt in jedem Zimmer Ihres Zuhauses tolle Lichtakzente und...
  • Einzigartige Atmosphäre: Dank 16 Mio. Farben und kühlen bis warmen Weißtönen schafft das...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Nanoleaf Shapes Hexagon Starter Kit, 9 Smarten LED Panels RGBW - Modulare WLAN 16 Mio. Farben...
Nanoleaf Shapes Hexagon Starter Kit, 9 Smarten LED Panels RGBW - Modulare WLAN 16 Mio. Farben...
  • Erstellen Sie Ihr eigenes Design Mit diesem Licht-Puzzle können Sie die Paneele so arrangieren, wie...
  • Kombinieren Sie die Formen Die Nanoleaf Shapes Leuchtpaneele sind modulare und verfügen über eine...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Nanoleaf Canvas Starter Kit, 9 LED RGBW Smarte Lichtquadrate - Modulare WLAN LED Panels, 16 Mio....
Nanoleaf Canvas Starter Kit, 9 LED RGBW Smarte Lichtquadrate - Modulare WLAN LED Panels, 16 Mio....
  • Nanoleaf Canvas Starterset: 9 intelligente Panels mit RGBW LED (16, 7 m Farbton einschließlich...
  • Touch-Panels Die quadratischen Nanoleaf-Leinwände sind einfach mit der Haptik zu steuern Schalten...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Nanoleaf Shapes Triangle Starter Kit, 9 Smarten Dreieckigen LED Panels RGBW - Modulare WLAN 16 Mio...
Nanoleaf Shapes Triangle Starter Kit, 9 Smarten Dreieckigen LED Panels RGBW - Modulare WLAN 16 Mio...
  • Modulare, berührungsempfindliche Lichtpaneele machen das Konzept der intelligenten Beleuchtung zu...
  • Entworfen mit Connect+ Technologie, um mit anderen Formen zusammenzuarbeiten und Lichtmosaike zu...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Apple 2024 MacBook Pro Laptop mit M4 Pro Chip mit 12-Core CPU und 16-Core GPU: 14,2' Liquid Retina...
Apple 2024 MacBook Pro Laptop mit M4 Pro Chip mit 12-Core CPU und 16-Core GPU: 14,2" Liquid Retina...
  • WARUM EIN 14" MACBOOK PRO MIT M4 PRO ODER M4 MAX – Bahnbrechende Batterie- und Grafikperformance...
  • DIE POWER DES M4 PRO UND M4 MAX – Der Apple M4 Pro Chip verfügt über eine bis zu 14- Core CPU...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Apple 2024 MacBook Pro Laptop mit M4 Pro Chip mit 14-Core CPU und 20-Core GPU: 16,2' Liquid Retina...
Apple 2024 MacBook Pro Laptop mit M4 Pro Chip mit 14-Core CPU und 20-Core GPU: 16,2" Liquid Retina...
  • WARUM EIN 16" MACBOOK PRO MIT M4 PRO ODER M4 MAX – Bahnbrechende Batterie- und Grafikperformance...
  • DIE POWER DES M4 PRO UND M4 MAX – Der Apple M4 Pro Chip verfügt über eine bis zu 14-Core CPU und...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Apple Mac mini Desktop-Computer mit M4 Chip mit 10 Core CPU und 10 Core GPU: 16 GB gemeinsamer...
Apple Mac mini Desktop-Computer mit M4 Chip mit 10 Core CPU und 10 Core GPU: 16 GB gemeinsamer...
  • GANZ GROSS. IN GANZ KLEIN. – Der viel leistungsstärkere, viel kleinere Mac mini Desktop-Computer:...
  • SIEHT KLEIN AUS. KOMMT GROSS RAUS. – Der Mac mini ist nur 12,70 x 12,70 cm klein, passt perfekt...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk 0% VAT, Mikrowechselrichter 600W und 400W starre Monokristalline...
EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerk 0% VAT, Mikrowechselrichter 600W und 400W starre Monokristalline...
  • [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...
  • [30-MINUTEN-DIY-Installation] Sie benötigen keine professionelle Ausbildung oder einen Elektriker,...
Bei Amazon kaufen
Angebot
Apple MacBook Air (15', Apple M4 Chip mit 10‑Core CPU und 10‑Core GPU, 16GB Gemeinsamer...
Apple MacBook Air (15", Apple M4 Chip mit 10‑Core CPU und 10‑Core GPU, 16GB Gemeinsamer...
  • LEICHTGESCHWINDIGKEIT – Das MacBook Air mit dem M4 Chip macht Arbeit und Gaming superschnell. Mit...
  • MIT DER POWER DES M4 – Mit dem Apple M4 wird alles, was du machst, noch schneller und flüssiger...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
ECOFLOW STREAM Ultra 1,92kWh 0%VAT, Balkonkraftwerk mit Speicher, 4 MPPT 2800W Solareingang, 2300W...
ECOFLOW STREAM Ultra 1,92kWh 0%VAT, Balkonkraftwerk mit Speicher, 4 MPPT 2800W Solareingang, 2300W...
  • Sparen Sie jährlich 1109 € Stromkosten: STREAM Ultra überzeugt mit einem 2800W starken...
  • Solarenergie für drinnen, Plug & Power überall: STREAM Ultra nutzt AC-Kopplung-Technologie und...
Bei Amazon kaufen
ECOFLOW STREAM Pro 1,92kWh 0% VAT, Balkonkraftwerk mit Speicher, 2300W Solareingang, 2300W Dual...
ECOFLOW STREAM Pro 1,92kWh 0% VAT, Balkonkraftwerk mit Speicher, 2300W Solareingang, 2300W Dual...
  • Sparen Sie jährlich 912€ Stromkosten: STREAM Pro überzeugt mit einem 2300W starken Solareingang,...
  • Solarenergie für drinnen, Plug & Power überall: STREAM Pro nutzt AC-Kopplung-Technologie und...
Bei Amazon kaufen
EF ECOFLOW DELTA Max tragbarer Powerstation 2016Wh, Solargenerator AC 2400W (4600W Überspannung)...
EF ECOFLOW DELTA Max tragbarer Powerstation 2016Wh, Solargenerator AC 2400W (4600W Überspannung)...
  • 【Leistung für fast alles】 – 2400 W Ausgangsleistung für bis zu 13 Geräte gleichzeitig. Mit...
  • 【Kostensparender Solar-Generator 】 – die Stromversorgung steht, egal was passiert. DELTA Max...
Bei Amazon kaufen
EcoFlow PowerStream Mikrowechselrichter 600W 0% VAT, Kostenloses Upgrade auf 800W, Intelligenter...
EcoFlow PowerStream Mikrowechselrichter 600W 0% VAT, Kostenloses Upgrade auf 800W, Intelligenter...
  • [0 % MwSt] Der Preis ist bereits mit 0% MwSt. ausgewiesen. Der Preis gilt nur für Privatkunden, die...
  • [STROM FÜR TAG UND NACHT] Der Mikrowechselrichter ist das Herz des PowerStream Balkonkraftwerks. Er...
Bei Amazon kaufen
Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk mit Speicher, Hyper 2000 mit 1800W Solar Eingang, Bidirektionales...
Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk mit Speicher, Hyper 2000 mit 1800W Solar Eingang, Bidirektionales...
  • 【AC-gekoppelte Energiespeicherlösung】In einem einphasigen Stromkreis kann die Phase, in der...
  • 【Hybrid-Mikrowechselrichter】Hyper 2000 verfügt über ein Alles in einem Design, das einen Hub...
Bei Amazon kaufen
Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk mit Speicher, Hyper 2000 mit 1800W Solar Eingang, 1200W AC-Laden,...
Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk mit Speicher, Hyper 2000 mit 1800W Solar Eingang, 1200W AC-Laden,...
  • 【Hybrid-Mikrowechselrichter】Hyper 2000 verfügt über ein All-in-One-Design mit integriertem...
  • 【7680 Wh Erweiterbare Kapazität】 Die Zendure SolarFlow Hub-Serie und Hyper-Serie ist mit...
Bei Amazon kaufen
Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk mit Speicher, Hyper 2000 mit 1800W Solar Eingang, 1200W AC-Laden,...
Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk mit Speicher, Hyper 2000 mit 1800W Solar Eingang, 1200W AC-Laden,...
  • 【Hybrid-Mikrowechselrichter】Hyper 2000 verfügt über ein All-in-One-Design mit integriertem...
  • 【7680 Wh Erweiterbare Kapazität】 Die Zendure SolarFlow Hub-Serie und Hyper-Serie ist mit...
Bei Amazon kaufen
Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk, Speicher für SolarFlow Balkonkraftwerk, Hub 2000 mit 1800 W...
Zendure SolarFlow Balkonkraftwerk, Speicher für SolarFlow Balkonkraftwerk, Hub 2000 mit 1800 W...
  • 【Zweifacher MPPT 1800 W】 Der Hub 2000 unterstützt eine maximale Solarleistung von 1800 W. Wenn...
  • 【7680 Wh Erweiterbare Kapazität】 Die Zendure SolarFlow Hub-Serie und Hyper-Serie ist mit...
Bei Amazon kaufen
Angebot
Gardena Mähroboter SILENO minimo 250 m²: intelligenter Rasenmäher mit optimaler Konnektivität,...
Gardena Mähroboter SILENO minimo 250 m²: intelligenter Rasenmäher mit optimaler Konnektivität,...
  • Full connect: Intuitive Gardena Bluetooth App (Online Registrierung erforderlich) für einfache...
  • Pro-silent: Mit nur 57 db(A) der Leiseste seiner Klasse und stört somit niemanden wenn er mäht
Bei Amazon kaufen
Angebot
Gardena Mähroboter smart SILENO City 600 m² Set: Innovative LONA AI-Technologie, Steuerung per...
Gardena Mähroboter smart SILENO City 600 m² Set: Innovative LONA AI-Technologie, Steuerung per...
  • LONA Intelligence: Durch die LONA Intelligence kommt eine AI zu tragen die intelligentes Mapping,...
  • Intelligentes Mapping und Location Tracking: Sorgt für eine präzise Kartografie des Gartens und...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Beats Fit Pro – Komplett kabellose In-Ear Kopfhörer – Aktives Noise-Cancelling, Kompatibel mit...
Beats Fit Pro – Komplett kabellose In-Ear Kopfhörer – Aktives Noise-Cancelling, Kompatibel mit...
  • Flexible, sicher sitzende Ohrbügel für mehr Komfort und Stabilität den ganzen Tag
  • Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für einen kraftvollen, ausbalancierten Sound
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Beats Studio Buds + | Komplett kabellose Noise Cancelling In-Ear Kopfhörer, verbesserte Apple &...
Beats Studio Buds + | Komplett kabellose Noise Cancelling In-Ear Kopfhörer, verbesserte Apple &...
  • Spüre den kraftvollen, ausgewogenen Sound der speziell entwickelten Akustikplattform von Beats
  • Aktives Noise Cancelling (ANC) passt sich deiner individuellen Passform an, damit du ganz in die...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
ATUVOS Air Tag Schlüsselfinder 4er Pack, Smart Tracker KeyFinder Kompatibel mit Apple Wo ist? APP...
ATUVOS Air Tag Schlüsselfinder 4er Pack, Smart Tracker KeyFinder Kompatibel mit Apple Wo ist? APP...
  • 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...
  • 【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart Air Tracker Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
ATUVOS Air Tag Schlüsselfinder 2er Pack, Smart Tracker KeyFinder Kompatibel mit Apple Wo ist? APP...
ATUVOS Air Tag Schlüsselfinder 2er Pack, Smart Tracker KeyFinder Kompatibel mit Apple Wo ist? APP...
  • 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...
  • 【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart air tracker tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
ATUVOS Air Tag Schlüsselfinder Keyfinder 1er Pack, Smart Tracker Kompatibel mit Apple Wo ist? APP...
ATUVOS Air Tag Schlüsselfinder Keyfinder 1er Pack, Smart Tracker Kompatibel mit Apple Wo ist? APP...
  • 【IN DER NÄHE SUCHEN】: Funktioniert mit der App "Wo ist?" von Apple, um Ihnen zu helfen, Ihre...
  • 【Weit Weg Finden】: ATUVOS Smart Air Tag findet Gegenstände in größerer Entfernung mit...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Dies stellt nur eine kleine Auswahl der heutigen Amazon Blitzangebote dar. Hier findet ihr die vollständige Liste.

Kategorie: Apple

Tags:

0 Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert