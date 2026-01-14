Seit dem Verkaufsstart der neuen iPhone 17 Familie hat Apple bereits mehrere Werbespots veröffentlicht, um punktuell verschiedene Festures der neuen iPhone-Generation zu bewerben. Diese Mal steht das Ceramic Shield 2 auf der Vorderseite der iPhone 17 und iPhone 17 Pro Modelle im Mittelpunkt.

„Slide“: Ceramic Shield 2 auf der Vorderseite bietet eine 3x bessere Kratzfestigkeit

Apple hat einen neuen iPhone 17 Werbespot namens „Slide“ veröffentlicht. Dieser stellt das Ceramic Shield 2-Schutzglas des iPhone 17, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max in den Vordergrund.

Der Werbespot zeigt eine laufende Verhandlung, bei der ein iPhone 17 Pro mit dem Bildschirm nach unten über einen langen Tisch hin und her geschoben wird.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Apple bewirbt die iPhone 17 Familie damit, dass das Ceramic Shield 2-Schutzglas des Displays eine dreimal höhere Kratzfestigkeit als die iPhone 16-Reihe bietet. Laut Apple ist das Material widerstandsfähiger sei bei jedem anderen Smartphone-Glas. Der Clip endet mit dem Slogan „Keine Sorge, es ist das iPhone 17“.