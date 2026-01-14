Apple hat kürzlich nicht nur ein neues Firmware-Update für die AirPods Pro 3 veröffentlicht, sondern auch ein Firmware-Update für die iPhone Air MagSafe Batterie auf den eigenen Servern bereit gestellt.

iPhone Air MagSafe Batterie: Firmware-Update 101.0 (Build 8B32) ist da

Apple hat ein frisches Update für die iPhone Air MagSafe Batterie veröffentlicht. Die neueste Firmware für die iPhone Air MagSafe Batterie trägt die Versionsnummer 8B32, zuvor war es 8B25. In den Einstellungen des iPhone Air wird die neue Firmware als Version 101.0 angezeigt, die vorherige Version trug die Nummer 99.0.

Da Apple keine Details zum Firmware-Update veröffentlicht hat, ist unklar, welche Neuerungen bzw. Verbesserungen an Bord sind. Aktuell gehen wir von einem reinen Bugfix-Update mit Leistungsverbesserungen aus. Firmware-Updates für die iPhone Air MagSafe Batterie werden im Hintergrund automatisch installiert, während das Zubehör geladen wird und aktiv verwendet wird.

Ihr könnt die Versionsnummer der Firmware eurer iPhone Air MagSafe Batterie überprüfen, indem ihr diese an ein iPhone Air anschließt, die Einstellungen auf dem Gerät öffnent und auf Allgemein → Info → iPhone Air MagSafe-Akku tippt.