In der Nacht zu heute hat Apple ein Firmware-Update für die AirPods Pro 3 veröffentlicht. Konkret steht ab sofort Version 8B34 auf den Apple Servern bereit. Diese löst die bisherige Firmware-Version 8B30 ab.

AirPods Pro 3: Firmware-Update 8B34 ist da

Von Zeit zu Zeit veröffentlicht Apple Firmware-Updates für seine AirPods-Familie. Manchmal werden Fehler beseitigt sowie die Leistung verbessert und manchmal erhalten Apples Kopfhörer neue Funktionen. Ab sofort steht das Update auf Version 8B34 für die AirPods Pro 3 zur Verfügung.

Dabei handelt es sich um ein reines Bugfix-Update. In den Release-Notes heißt es schlicht und einfach „Fehlerkorrekturen und andere Verbesserungen“. Den selben Beipackzettel hatte übrigens auch schon Version 8B30, die kurz vor Weihnachten veröffentlicht wurde.

So installiert ihr laut Apple eure AirPods

Vergewissert euch, dass euer iPhone, iPad oder Mac auf die neueste Version von iOS, iPadOS oder macOS aktualisiert wurde und dass Bluetooth aktiviert ist.

Vergewissert euch, dass eure AirPods über Bluetooth mit eurem iPhone, iPad oder Mac verbunden sind.

Verbindet euer iPhone, iPad oder euren Mac mit einem WLAN.

Schließt euer Ladecase an den Strom an.

Leget die AirPods in das Ladecase, und schließt den Deckel. Haltet den Deckel des Ladecase geschlossen und haltet eure AirPods in

Bluetooth-Reichweite eures iPhone, iPad oder Mac.

Wartet mindestens 30 Minuten, bis die Firmware aktualisiert wurde.

Öffnet den Deckel des Ladecase, um die AirPods wieder mit deinem iPhone, iPad oder Mac zu verbinden.

Überprüft die Firmware-Version erneut.