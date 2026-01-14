Apple arbeitet künftig mit Google zusammen, um seine KI-Modelle zu verbessern. Die Nachricht sorgte für ordentlich Aufsehen. Sofort machten sich Sorgen breit, dass Google nun Zugriff auf iPhone-Daten bekommen könnte oder Siri plötzlich von Gemini gesteuert wird. Doch wie AppleInsider darauf hinweist, fällt die Realität deutlich weniger dramatisch aus.

Was hinter der Partnerschaft steckt

Apple lizenziert Googles Gemini-Modell mit seinen 1,2 Billionen Parametern, um die eigenen Apple Foundation Modelle zu trainieren. Das bedeutet nicht, dass Gemini auf iPhones läuft oder Nutzerdaten an Google fließen. Stattdessen dient Gemini als Trainingsgrundlage. Google liefert also das Wissen und die Muster, von denen Apples eigene Modelle lernen.

Für datenschutzbewusste Nutzer gibt es zudem Entwarnung. Apple betont klar, dass bei dieser Vereinbarung keine Daten an Google weitergegeben werden. Sämtliche KI-Funktionen laufen entweder direkt auf dem Gerät oder auf Apple-kontrollierten Servern. Die Partnerschaft kostet Apple Berichten zufolge rund eine Milliarde Dollar pro Jahr.

Was wir erwarten können

Die verbesserten Apple Foundation Modelle sollen die seit Langem versprochene personalisierte Siri ermöglichen, die über App Intents auf sämtliche Gerätefunktionen zugreifen und bei der Gelegenheit deutlich persönlichere Antworten liefern kann. Alles wird unter Apples Flagge laufen, ohne Google-Logo oder sichtbare Hinweise auf die Partnerschaft. Für den Alltag ändert sich nichts außer der Hoffnung auf deutlich bessere KI-Funktionen.

Die größte Herausforderung für Apple dürfte weniger technischer Natur sein als vielmehr eine Frage der Kommunikation. Denn selbst wenn die neuen Funktionen überzeugen, werden Kritiker vermutlich behaupten, dass eigentlich Google dahintersteckt. Das stimmt technisch gesehen nicht, aber gegen solche Narrative anzukämpfen wird Geduld erfordern.

Apples langfristiger Plan

Apple arbeitet parallel an einem eigenen Modell mit einer Billion Parametern, das voraussichtlich 2027 fertig sein soll und die Abhängigkeit von externen Trainingsquellen reduzieren würde. Selbst dann könnte Apple Gemini weiterhin für Vergleiche und zusätzliches Training nutzen. Die Zusammenarbeit mit Google ist also kein Eingeständnis des Scheiterns, sondern eine pragmatische Entscheidung zur Beschleunigung der eigenen Entwicklung.