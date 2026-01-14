Traditionell starten immer mittwochs und freitags neue Serien auf Apple TV. Aus diesem Grund werfen wir am heutigen Tag einen Blick auf den Apple Video-Streaming-Dienst. Heute ist die zweite Stafel der Thriller-Serie Hijack mit Idris Elba angelaufen.

„Hijack – Staffel 2“ auf Apple TV gestartet

Am heutigen Tag startet die mit Spannung erwartete zweite Staffel von „Hijack“ auf Apple TV. Konkret steht die erste Folge der 8-teiligen Serie bereit. Anschließend folgen immer mittwochs bis zum 04. März 2025 neue Episoden. In der Hauptrolle ist SAG-Award-Gewinner und Emmy-Nominierter Idris Elba („Luther“) zu sehen, der auch als Executive Producer fungiert.

In der zweiten Staffel von „Hijack“ werden eine Berliner U-Bahn und ihre Fahrgäste als Geiseln genommen, während die Behörden über der Erde fieberhaft versuchen, Hunderte von Menschenleben zu retten. Sam Nelson (Elba) befindet sich im Zentrum der Krise an Bord, wo eine falsche Entscheidung katastrophale Folgen haben könnte.

Neben Idris Elba sind weitere namhafte Schauspieler in der Serie zu sehen, darunter Christine Adams, Max Beesley und Archie Panjabi, sowie Christian Näthe (“Ballon,” “Soloalbum”, “Schule”), Clare-Hope Ashitey (“Seven Seconds”, “Top Boy”, “Doctor Foster”), Lisa Vicari (“Django”, “Dark”), Toby Jones (“Mr Bates vs The Post Office”, “Detectorists”, “Empire of Light”), Karima McAdams (“Dune: Prophecy”, “Deep State”, “Soulmates”) und Christiane Paul (“Counterpart”, “FBI: International”, “Parlement”) zu sehen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Zur Einstimmung auf die Fortsetzung der Serie haben wir euch den Trailer eingebunden. Die gesamte erste Staffel steht auf Apple TV auf Abruf bereit.