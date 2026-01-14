Apple TV hat einen Teaser zur zweiten Staffel von „Monarch: Legacy of Monsters“ veröffentlicht. Die Vorfreude bei den Fans des Monsterverse dürfte mit dem neuen Video deutlich steigen. So erhalten wir einen kurzen Blick auf den mysteriösen Titan X, der alles bisher Gesehene in den Schatten stellen könnte. Die Serie mit Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai und weiteren bekannten Gesichtern kehrt am 27. Februar 2026 zurück. Zehn neue Episoden werden dann wöchentlich bis zum 1. Mai 2026 erscheinen.

Ein neuer Titan sorgt für Aufsehen

Neben den bekannten Giganten Kong und Godzilla führt die zweite Staffel einen völlig neuen Titan ein. So steht nun Titan X im Zentrum der Handlung. Seine biolumineszente Gestalt erhebt sich aus den Tiefen des Ozeans. Woher er kommt und welche Absichten er verfolgt, bleibt vorerst ein Rätsel. Anscheinend wird er zur größten Bedrohung im Monsterverse.

Die erste Staffel verfolgte zwei Geschwister auf der Suche nach der Verbindung ihrer Familie zur geheimen Organisation Monarch. Die Spurensuche führte sie unweigerlich in die Welt der Monster. Dort begegneten sie Army-Offizier Lee Shaw, gespielt von Kurt Russell in der Gegenwart sowie Wyatt Russell in den Rückblenden der 1950er Jahre.

Staffel zwei knüpft genau dort an, wo das Schicksal von Monarch auf der Kippe steht. Verborgene Geheimnisse führen die Protagonisten zurück nach Skull Island. Dort wartet auch ein mysteriöses Dorf, das bisher im Verborgenen lag. Die Grenzen zwischen Familie, Freund und Feind verschwimmen zunehmend, während ein gewaltiges Titan-Ereignis am Horizont droht. Zur prominenten Stammbesetzung gesellen sich in der neuen Staffel unter anderem Amber Midthunder sowie Cliff Curtis.

Das Monsterverse expandiert auf Apple TV

Die Zusammenarbeit zwischen Apple TV und Legendary Entertainment geht weit über „Monarch: Legacy of Monsters“ hinaus. Neben der zweiten Staffel sind mehrere Spin-off-Serien in Planung. Als erstes Ableger-Projekt wurde bereits ein Prequel über den jungen Lee Shaw angekündigt. Wyatt Russell übernimmt hier erneut die Hauptrolle und fungiert zusätzlich als Executive Producer.

Das Monsterverse selbst hat seit dem Godzilla-Film aus dem Jahr 2014 eine beeindruckende Entwicklung hingelegt. Mit Filmen wie „Kong: Skull Island“, „Godzilla vs. Kong“ sowie dem kürzlich erschienenen „Godzilla x Kong: The New Empire“ hat das Franchise weltweit über 2,5 Milliarden Dollar eingespielt. Für 2027 steht bereits der nächste Kinofilm „Godzilla x Kong: Supernova“ in den Startlöchern.

Wer die erste Staffel von „Monarch: Legacy of Monsters“ verpasst hat, kann sie jetzt auf Apple TV nachholen. Die perfekte Vorbereitung, bevor Titan X im Februar sein Debüt feiert.