Nachdem kürzlich die Januar-Neuheiten auf Apple Arcade gestartet sind, hat Apple nun einen ersten Ausblick darauf gegeben, welche Neuerungen im Februar 2026 auf dem Spiele-Abo-Dienst starten. Am namhaftesten dürfte Sid Meier’s Civilization VII Arcade Edition sein.

Civilization erscheint im Februar 2026 auf Apple Arcade

Im kommenden Monat erscheinen gleich vier neue Spiele auf Apple Arcade. Am 05. Februar 2026 erscheinen neben Sid Meier’s Civilization VII Arcade Edition auch Retrocade, Felicity’s Door und I Love Hue Too+.

Mit Sid Meier’s Civilization VII Arcade Edition feiert eine der renommiertesten Strategiespielreihenihren Einstand auf Apple Arcade. Das preisgekrönte Werk von Star-Designer Sid Meier bringt damit erstmals echtes AAA-PC-Strategie-Gameplay auch auf iPhone, iPad und Mac – und ist somit jederzeit und überall spielbar.

Im neuesten Kapitel der ikonischen Serie wachsen und verändern sich Imperien mit dem Beginn jeder neuen Epoche der Menschheitsgeschichte. Spieler treffen dabei richtungsweisende strategische Entscheidungen, die den kulturellen und gesellschaftlichen Werdegang ihrer Zivilisation nachhaltig beeinflussen. Ob historisch geprägt oder bewusst neu interpretiert: Civilization VII bietet die Freiheit, eine ganz eigene Vision zu verfolgen und ein Vermächtnis zu schaffen, das über Jahrhunderte hinweg Bestand hat.

Mit Retrocade werden legendäre Arcade-Klassiker an einem Ort gebündelt – ganz ohne Münzeinwurf. Auf der Apple Vision Pro tauchen Spieler vollständig in eine authentische Spielhallen-Atmosphäre ein und erleben Kulttitel wie Asteroids, Bubble Bobble, Centipede, Galaga und viele weitere so, wie sie ursprünglich erschienen sind. Darüber hinaus lassen sich die Retrocade-Games auch bequem auf iPhone und iPad spielen.

Felicity’s Door ist ein brandneues Rhythmusspiel, das euch auf eine atmosphärische Reise durch die magische Traumwelt von Tom und Felicity mitnimmt. Gemeinsam mit den Zwillingen und ihrem treuen Begleiter, dem Bären Mi-chan, geht es hinaus ins Weltall, entlang steiler Küstenklippen und durch weitläufige Cyberpunk-Metropolen.

Ergänzt wird das Line-up durch den beliebten App-Store-Titel I Love Hue Too+. Das psychedelische Puzzlespiel setzt auf Farben, Licht und Formen und fordert dazu auf, bunte Mosaiksteine zu harmonischen Farbspektren anzuordnen – ein entspannendes Spielerlebnis mit künstlerischem Anspruch.