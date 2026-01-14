Apple hat mit der Ankündigung von Apple Creator Studio nicht nur eine neue Software-Suite für Kreativ-Profis, Studenten und Content-Creator vorgestellt, sondern könnte damit zugleich ein wichtiges indirektes Indiz für den baldigen Launch der nächsten MacBook Pro-Modelle mit M5 Pro und M5 Max geliefert haben.

Wann erscheint das neue High-End MacBook Pro?

Apple Creator Studio erscheint am 28. Januar 2026 – und dieser Zeitpunkt fällt zufällig auf einen Mittwoch, einen Tag, an dem Apple in der Vergangenheit schon mehrfach Produktneuheiten angekündigt hat. Das weckt Spekulationen, dass Cupertino diesen Termin nutzen könnte, um die neuen Pro-MacBooks gleichzeitig vorzustellen.

Apple Creator Studio bündelt viele der wichtigsten professionellen Apps von Apple erstmals in einem Abonnement-Paket – inklusive Final Cut Pro, Logic Pro, Motion, Compressor und weiteren Tools für Video-, Audio- und Grafik-Projekte. Mit Apple Creator Studio spricht Apple die gleiche Zielgruppe (also professionelle Anwender und Kreative) an, wie mit den kommenden High-End MacBooks mit M5 Pro/Max-Chip. Durch die zeitliche Nähe der Ankündigung und das passende Release-Datum könnten beide Launches zusammen fallen.

Ende letzten Jahres brachte Apple das 14 Zoll MacBook Pro mit M5-Chip auf den Markt. Bisherige Gerüchte gehen davon aus, dass die M5 Pro und M5 Max-Varianten des MacBook Pro – die auf der Architektur der regulären M5-Chips aufsetzen – noch in den ersten Monaten des Jahres 2026 erscheinen sollen. Wäre der 28. Januar der perfekte Termin?