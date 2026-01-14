Nach dem iPhone 17 ist vor dem iPhone 18. Seit längerem halten sich hartnäckige Gerüchte zur kommenden iPhone-Generation. Nun gibt es neue Hinweise darauf, dass Apple beim iPhone 18 Pro – welches für Herbst 2026 erwartet wird – auf Face ID unter dem Display setzt und die Displayaussparung auf der Vorderseite kleiner wird.

iPhone 18 Pro: Neue Hinweise auf Face ID unter dem Display

Gerüchte über einen Wechsel von Apple zu Face ID unter dem Display halten sich bereits seit mehreren Jahren. Angesichts der enormen technischen Herausforderungen überrascht es jedoch kaum, dass der Konzern diesen Schritt bislang noch nicht umgesetzt hat.

Ein neuer Leak bekräftigt Apples Pläne, bei den iPhone 18 Pro Modellen noch in diesem Jahr auf Face ID unter dem Display zu setzen. Die regulären Modelle – das iPhone 18 sowie das iPhone Air 2 – sollen hingegen weiterhin auf ein Display mit Dynamic Island im oberen Bereich setzen.

Darüber hinaus heißt es, dass Apple bei der 2026er iPhone-Modelle an den bisherigen Displaygrößen festhalten wird. Damit würden die kommenden Modelle dieselben Bildschirmdiagonalen bieten wie die aktuelle iPhone-Generation.

Der chinesische Leaker DCS hat nun auf X angebliche Displaygrößen und Spezifikationen der kompletten iPhone 18 Familie sowie des iPhone Air 2 veröffentlicht. Demnach sollen das iPhone 18 und das iPhone Air 2 weiterhin auf die bekannten 6,27 Zoll beziehungsweise 6,55 Zoll Displays setzen. Zum Einsatz kommen jeweils 120Hz LTPO-Panels inklusive Dynamic Island.

Die größeren Neuerungen sollen offenbar den iPhone 18 Pro Modellen vorbehalten sein. Zwar bleiben Displaygrößen und Bildwiederholrate unverändert, sowohl das iPhone 18 Pro als auch das iPhone 18 Pro Max sollen jedoch eine neu gestaltete Displayaussparung erhalten.