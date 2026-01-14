Apple hat den gestrigen Tag nicht nur genutzt, um das neue „Apple Creator Studio„-Abo sowie Pixelmator Pro für iPad vorzustellen, sondern auch die Weichen für weitere Apps zu stellen. Pages, Numbers, Keynote und Freeform werden weiterhin kostenlos verfügbar sein, neue intelligente Funktionen und Premiuminhalte gibt es allerdings nur im Rahmen des „Apple Creator Studio“-Abos. Zudem hat Apple bestätigt, dass Pixelmator für iOS zukünftig nicht mehr aktualisiert wird. Stattdessen fokussiert sich Apple auf Pixelmator Pro für iPad.

Apple veröffentlicht keine Updates mehr für Pixelmator für iOS

Im Zuge der Ankündigung von Pixelmator Pro für iPad hat Apple eine neue Webseite mit Details zur iPad- und Mac-Version von Pixelmator Pro online gestellt. Im unteren Bereich der neuen Pixelmator Pro Webseite gibt es eine Frage-und-Antowrt-Rubrik, mit der das Unternehmen auf verschieden Aspekte rund um Pixelmator Pro eingeht.

Dort thematisiert Apple auch Pixelmator für iOS. Diese Version wird neuerdings Pixelmator Classic für iOS genannt. Apple bestätigt, dass diese Version keine weiteren Updates erhält. Es heißt

Pixelmator Classic für iOS, 2014 als Begleit-App zur inzwischen eingestellten Mac-Version von Pixelmator Classic veröffentlicht, bietet grundlegende Bildbearbeitungsfunktionen wie Zuschneiden, Farbanpassungen und Effekte. Die App ist weiterhin funktionsfähig, wird aber nicht mehr aktualisiert.

Die klassische Pixelmator-App bietet eher grundlegende Bildbearbeitungswerkzeuge, während Pixelmator Pro für iPad eine voll ausgestattete, professionelle Bildbearbeitungs-App sein wird. Gute Nachrichten gibt es hingegen für Nutzer von Photomator. Apple hat gleichzeitig bestätigt, dass Photomator weiterhin als separater Kauf im App Store erhältlich ist.