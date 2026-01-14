Anfang dieser Woche haben Apple und Google bestätigt, dass Apple beim großen Siri-Upgrade auf Google Gemini setzen wird. Allerdings wird Gemini nicht nur bei Siri zum Einsatz kommen, auch Apple Intelligence soll durch die Partnerschaft deutlich aufgewertet werden. Viele Details haben beide Unternehmen zu ihrer Partnerschaft allerdings nicht bekannt gegeben. Ein neuer Bericht bringt ein wenig Licht ins Dunkel.

Kein Google- oder Gemini-Branding

Apple und Google haben in ihrer gemeinsamen Ankündigung, wonach Apple künftig auf Gemini zur Umsetzung seiner KI-Funktionen setzt, nur wenige technische Details preisgegeben. Die Unternehmen betonen jedoch, dass die auf Gemini basierenden Funktionen weiterhin direkt auf Apple-Geräten sowie über Private Cloud Compute ausgeführt werden. Damit soll sichergestellt werden, dass Google konstruktionsbedingt keinen Zugriff auf Nutzerdaten erhält.

The Information liefert neue Einblicke in die Zusammenarbeit zwischen Apple und Google. Demnach wird Apple in der Lage sein, seine eigene Version des Gemini-Modells unabhängig anzupassen und weiterzuentwickeln.

Apple kann Google bitten, bestimmte Aspekte der Funktionsweise des Gemini-Modells anzupassen, ansonsten kann Apple Gemini aber auch selbst so feinabstimmen, dass es auf Anfragen so reagiert, wie Apple es bevorzugt, sagte die an dem Projekt beteiligte Person.

Der Bericht geht außerdem auf eine Frage ein, die viele Nutzer zuletzt beschäftigt oder zu Spekulationen veranlasst hat: Wie präsent wird das Google-Branding innerhalb der Nutzererfahrung tatsächlich sein?

Es heißt

Im aktuellen Prototyp des auf Apples Gemini basierenden Systems enthalten die KI-Antworten keinerlei Hinweise auf Google oder Gemini, sagte diese Person.

Diese neuen Funktionen soll das Gemini-Modell für Siri bieten

Der Bericht geht auch auf konkrete Funktionen ein, wie das Gemini-Foundation-Modell von Google Apple bei der Entwicklung von Siri ungerüstet.

Los soll es im Frühjahr 2026 gehen. Seit längerem wird spekuliert, dass iOS 26.4 im März oder April ein großes Siri-Upgrade im Gepäck haben wird. Dies deckt sich mit den Insider-Informationen. Ab diesem Frühjahr soll Siri Fragen zum Faktenwissen/Weltwissen in einem lockeren, gesprächigen Stil beantworten können. Siri soll zudem zeitnah Geschichten erzählen und emotionalen Beistand leisten können. Das Ganze soll sich wir ein echtes Gespräch anfühlen. Weiter soll Siri in der Lage sein bei weiteren Aufgaben zu unterstützen, zum Beispiel bei der Buchung einer Reise. Zudem soll der Sprachassistent in der Notizen-App ein Dokument mit Informationen erstellen können, zum Beispiel zu einem Kochrezept.

Im Juni dieses Jahres soll Apple im Rahmen der Worldwide Developers Conference weitere neue Funktion für Siri ankündigen. So soll sich Siri zukünftig an vergangenen Konversationen mit einem Nutzer erinnern können, um passende Informationen bereit zu stellen. Zudem heißt es, dass Siri zukünftig Ppoaktive Vorschläge basierend auf Informationen aus Apps, wie dem Kalender, Nachrichten oder Mail. Beispielsweise könnte Apple – basierend auf Informationen einer Mail – darauf hinweisen, wann der Flug der Eltern landet oder ein Abendessen geplant ist.