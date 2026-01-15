Der Markt für smarte Brillen mit KI-Funktionen steht vor einem Wachstumsschub. Laut einem neuen Bericht von Smart Analytics Global (SAG) soll der Smart-Glasses-Markt im Jahr 2026 an Fahrt gewinnen und dank Apple im nächsten Jahr der Durchbruch gelingen.

Apple als Wendepunkt für die Branche

Zunächst prognostiziert das Marktforschungsunternehmen einen Anstieg der Verkaufszahlen von 6 Millionen Einheiten im Jahr 2025 auf 20 Millionen im Jahr 2026. Der große Durchbruch wird jedoch erst mit dem Einstieg von Apple erwartet.

Für das Jahr 2027 rechnet SAG mit der Vorstellung der Apple Glasses, die einen entscheidenden Wendepunkt für die gesamte Produktkategorie markieren könnten. Drei zentrale Stärken sollen dabei den Erfolg sichern: ein überzeugendes Industriedesign, modische Attraktivität und die nahtlose Integration in das Apple-Ökosystem.

Die Kombination ist uns natürlich bestens vertraut. Schon bei der Apple Watch hat sich gezeigt, wie erfolgreich dieses Zusammenspiel funktionieren kann. Ein elegantes Äußeres, das auch modebewusste Träger anspricht, gepaart mit der engen Verzahnung von iPhone, Mac und anderen Apple-Geräten, hat die Smartwatch zum Marktführer gemacht.

Ob Apple die hohen Erwartungen erfüllen kann, bleibt abzuwarten. Seit der Einführung der Apple Watch hat sich im Designteam von Apple einiges verändert. Mit dem Weggang von Chefdesigner Jony Ive und zahlreichen seiner langjährigen Mitarbeiter musste das Unternehmen einen spürbaren Umbruch verkraften. Dennoch hat Apple seinen Ruf für erstklassiges Hardware-Design bis heute bewahrt. Die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Einstieg in die für Apple neue Produktkategorie scheinen gegeben zu sein.

Brillen als Ergänzung statt als Ersatz

Eine weitere Einschätzung des Berichts betrifft die langfristige Rolle smarter Brillen. Selbst mit Blick auf das Jahr 2030 geht SAG davon aus, dass diese Geräte das Smartphone ergänzen werden, anstatt es zu ersetzen. Bis dahin sollen die jährlichen Verkaufszahlen auf 75 Millionen Einheiten steigen. Ab 2028 werden dabei Modelle mit Head-up-Display voraussichtlich den größten Marktanteil einnehmen.

Apples Smart-Glasses-Fahrplan

Apples langfristiges Ziel ist es, eine branchenführende AR-Brille zu entwickeln. Die größte Hürde ist die enorme Herausforderung, eine leichte, elegante und gleichzeitig fortschrittliche AR-Brille zu entwickeln, ohne die Akkulaufzeit oder die Leistung zu beeinträchtigen. Das Unternehmen muss herausfinden, wie man Kameras, Sensoren und ein Display in etwas packen kann, das nicht wie ein Headset aussieht.

Während die Apple Glasses mit AR-Funktionen noch einige Jahre bis zur Marktreife benötigen, plant Apple zuvor ein Produkt zu bringen, das an die Ray-Ban-Brillen von Meta erinnert. Anders als die Vision Pro würde diese Brille nicht über AR verfügen, sondern Kameras, Mikrofone, Audiofunktionen und KI-gesteuerte Funktionen bieten. Stellt euch die Brille als eine elegante Möglichkeit vor, mit Siri zu interagieren und die Welt um euch herum mit Kameras zu erfassen, ohne das iPhone zücken zu müssen.