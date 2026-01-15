In den letzten Tagen haben wir euch auf diverse Awards-Nominierungen für Apple TV aufmerksam gemacht (hier, hier, hier und dort). Dazu gesellen sich drei Golden Globe Awards, die Apple TV kürzlich mit nach Hause genommen hat. Nun kann sich der Apple Video-Streaming-Dienst über die nächsten Nominierungen freuen. Apple TV wurde erhielt sieben Nominierungen bei den 37. jährlichen Producers Guild Awards.

Apple erhält sieben Nominierungen für die Producers Guild Awards 2026

Apple TV wurde kürzlich mit insgesamt sieben Nominierungen für die 37. Producers Guild Awards ausgezeichnet. Berücksichtigt wurden dabei Produktionen aus ganz unterschiedlichen Kategorien:

„F1“ von Apple Original Films erhielt eine Nominierung als Outstanding Producer of Theatrical Motion Pictures.

von Apple Original Films erhielt eine Nominierung als Outstanding Producer of Theatrical Motion Pictures. Das kulturprägende Serienphänomen Severance geht in der Kategorie Outstanding Producer of Episodic Television – Drama ins Rennen.

geht in der Kategorie Outstanding Producer of Episodic Television – Drama ins Rennen. Ebenfalls als Drama-Serie nominiert ist der Rekordhit Pluribus .

. Die Comedy-Serie The Studio , die als erfolgreichste neue Comedy-Serie der Emmy-Geschichte gilt, wurde in der Kategorie Outstanding Producer of Episodic Television – Comedy berücksichtigt.

, die als erfolgreichste neue Comedy-Serie der Emmy-Geschichte gilt, wurde in der Kategorie Outstanding Producer of Episodic Television – Comedy berücksichtigt. Der Publikumsliebling The Gorge ist als Outstanding Producer of Televised or Streamed Motion Picturesnominiert.

ist als Outstanding Producer of Televised or Streamed Motion Picturesnominiert. Die vielfach gelobte Dokumentarserie Mr. Scorsese erhielt eine Nominierung im Bereich Outstanding Producer of Non-Fiction Television.

erhielt eine Nominierung im Bereich Outstanding Producer of Non-Fiction Television. Komplettiert wird die Liste durch das Familien-Special Snoopy Presents: A Summer Musical, das als Outstanding Children’s Program ins Rennen geht.

Die Gewinner der Producers Guild Awards werden am Samstag, den 28. Februar 2026, im Rahmen einer Preisverleihung in Los Angeles bekannt gegeben.