Das iPhone 17e wird voraussichtlich mit einer Dynamic Island ausgestattet sein und damit die klassische Notch ablösen. Allerdings verzichtet Apple beim Display offenbar weiterhin auf eine höhere Bildwiederholrate. Das berichtet zumindest der bekannte Weibo-Leaker „Digital Chat Station“.

Bekanntes Display mit neuem Design

Laut dem Leaker erhält das iPhone 17e ein 6,1 Zoll großes 60 Hz OLED-Display. Die restlichen Modelle des iPhone 17 Lineup sind hingegen bereits mit der ProMotion-Technologie ausgestattet, die eine Bildwiederholrate von 120 Hz unterstützt. Eine höhere Bildwiederholrate sorgt für ein flüssigeres Scrollen und eine verbesserte Videowiedergabe.

Damit kann Apple weiterhin das günstigere Angebot vom restlichen Lineup stark genug abgrenzen. Mit Einführung der Dynamic Island beim iPhone 17e erhalten die Käufer dann aber doch noch eine auffällige Neuerung. Der interaktive Bereich am oberen Bildschirmrand zeigt laufende Aktivitäten an und integriert dabei die Frontkamera sowie weitere Sensoren elegant ins Display. Das aktuelle iPhone 16e nutzt noch eine Notch im Stil des iPhone 14. Da das iPhone 16e auf dem Design des iPhone 14 basiert, liegt die Vermutung nahe, dass Apple beim iPhone 17e auf das Design des iPhone 15 setzt.

Neuer A19-Chip mit Einschränkungen

Im Inneren des iPhone 17e soll ein A19‑Chip arbeiten, der den A18 des aktuellen iPhone 16e ersetzt. Der neue Prozessor basiert auf TSMCs N3P-Verfahren der dritten 3-Nanometer-Generation. Ein weiterer Leaker behauptet jedoch, dass Apple im iPhone 17e eine gedrosselte Variante des A19 einsetzen wird.

MagSafe kommt, neues Modem fehlt

Weitere Gerüchte deuten darauf hin, dass das iPhone 17e erstmals einen Magnetring für MagSafe-Ladegeräte erhält. Beim iPhone 16e fehlt diese Option noch komplett. Um die Kosten zu senken, soll Apple allerdings auf den älteren C1 oder C1X Modem-Chip setzen.

Bei der Kameraausstattung bleibt Apple dem Vernehmen nach beim Bewährten mit einer 12-Megapixel-Frontkamera und einer 48-Megapixel-Hauptkamera auf der Rückseite. Face ID ist ebenfalls wieder mit an Bord. Das iPhone 17e könnte bereits im Februar erscheinen. Der Startpreis von 599 Dollar (699 Euro) soll unverändert bleiben.