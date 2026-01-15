In einem Dokument der chinesischen Regulierungsdatenbank ist ein bislang unveröffentlichtes Apple-Display mit der Modellnummer A3350 aufgetaucht. Ob es sich dabei um ein neues Apple Studio Display oder eine neue Generation des Pro Display XDR (oder ein anderes Display) Handel, bleibt abzuwarten.

Neues Apple Display in Datenbank aufgetaucht

Die Kollegen von Macrumors sind in der chinesischen Regulierungsdatenbank auf ein bislang unveröffentlichtes Apple Display gestoßen. Bei der Registrierung handelt es sich wahrscheinlich um Apples Studio Display der nächsten Generation oder ein neues Pro Display XDR. Allerdings liegen nicht genügend Informationen vor, um festzustellen, um welches Modell es sich tatsächlich handelt. Nachdem es bereits im vergangenen Jahr Gerüchte zu einem neuen Apple Display gab, wird das Ganze langsam aber sicher konkreter. Immer wurde das Pro Display XDR bereits Ende 2019 und das Studio Display im März 2022 auf den Markt gebracht. Langsam aber sicher wird es Zeit für einen Nachfolger.

Aus der Produktregistrierung geht immerhin hervor, dass das neue Modell mit einem leistungsstarken LCD-Display ausgestattet sein wird. Damit bleibt Apple seiner bisherigen Linie treu, denn sowohl das Studio Display als auch das Pro Display XDR setzen ebenfalls auf LCD-Panels. Wirklich neue Rückschlüsse lassen sich daraus allerdings kaum ziehen. Klar ist jedoch: Ein OLED-Display scheint für dieses spezielle Modell vorerst ausgeschlossen zu sein.

Zu den kolportierten Neuerungen des Apple Studio Display 2 zählen unter anderem die ProMotion-Technologie mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz, HDR-Unterstützung sowie der Einsatz eines A19- oder A19-Pro-Chips. Auch ein Studio Display mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung würde weiterhin auf ein LCD-Panel setzen – entsprechend schließt der aktuelle Eintrag diese Option keineswegs aus. Das aktuelle Studio Display tauchte übrigens rund drei Monate vor der Ankündigung in der chinesischen Regulierungsdatenbank auf. Von daher könnte ein neues Modell ab April auf den Markt kommen.

Das aktuelle Studio Display ist mit einem 27-Zoll-LCD-Panel mit 5K-Auflösung ausgestattet und bietet eine Bildwiederholrate von 60 Hz. Die maximale Helligkeit liegt bei bis zu 600 Nits. Darüber hinaus integriert Apple eine Kamera, Lautsprecher, einen Thunderbolt-3-Anschluss sowie drei USB-C-Ports. Der Verkaufsspreis startet hierzulande bei 1749 Euro.