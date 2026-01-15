Neun Monate. Länger hat das iOS-Experiment von Setapp nicht überlebt. Am 16. Februar schließt der Anbieter MacPaw seinen alternativen App Store für iPhone-Nutzer in der Europäischen Union. Damit scheitert ein weiterer Versuch, neben Apples App Store Fuß zu fassen.

Nur die Großen können mithalten

Mit dem Gesetz über digitale Märkte hat die Europäische Union Apple gezwungen, alternative Marktplätze auf dem iPhone zuzulassen. Theoretisch eine große Chance für digitale Stores wie Setapp. In der Praxis sieht es anders aus, weswegen nun Setapp den Betrieb einstellt.

Der alternative Store hat sich auf dem Mac längst als zuverlässige Software-Flatrate einen Namen gemacht. Auf dem iPhone blieb der Erfolg jedoch aus. MacPaw nennt veränderte Rahmenbedingungen und ein nicht passendes Geschäftsmodell als Gründe für den Rückzug. Übersetzt bedeutet das wohl schlicht, dass sich der Betrieb von Setapp auf dem iPhone finanziell nicht gelohnt hat.

Das Problem liegt auf der Hand. Ein alternativer App Store braucht nicht nur eine technische Infrastruktur, sondern auch ein attraktives App-Angebot und vor allem tiefe Taschen. Epic Games hat es da natürlich leichter mit seinem alternativen iOS-Store. Mit Fortnite und der Unreal Engine im Rücken muss sich das Unternehmen keine finanziellen Sorgen machen. Zudem sorgen regelmäßige Gratis-Games für eine immer größer werdende Nutzerschaft. Kleinere Anbieter sind hier nicht überlebensfähig. Ohne eigene Blockbuster-Titel oder eine treue Nutzerbasis lässt sich kaum ein nachhaltiges Geschäft aufbauen.

Nutzer von Setapp sollten jetzt handeln

Wer Setapp auf dem iPhone genutzt hat, muss sich beeilen. In einem Monat verschwinden alle mobilen Apps von der Plattform. Setapp rät dazu, wichtige Daten vorher zu sichern, da nach der Abschaltung kein Zugriff mehr möglich ist. Das Mac-Angebot bleibt davon unberührt. Weitere Informationen erhaltet ihr im zugehörigen Support-Artikel von MacPaw.