Viermal pro Jahr lässt Apple von sich hören und gibt seine Geschäftszahlen bekannt. Nachdem das Unternehmen zuletzt am 30. Oktober 2025 seine Quartalszahlen veröffentlicht hatte, geht es nun am 29. Januar 2026 mit den Zahlen zum Q1/2026 weiter.

Apple Q1/2026 Geschäftszahlen werden am 29. Januar bekannt gegeben

Apple hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen Ende dieses Monats seine Q1/2026 Quartalszahlen bekannt geben wird. Falls ihr Interesse an den nackten Zahlen habt, so markiert euch den 29. Januar 2026 rot im Kalender.

Ein kurzer Hinweis an dieser Stelle. Lasst euch nicht irritieren. Das Apple Geschäftsquartal und das Kalenderquartal sind um drei Monate verschoben. Das fiskalische Apple Q1 umfasst das kalendarische Q4 und somit die Monate Oktober, November und Dezember.

Apple schreibt auf seiner Investoren-Webseite

FY 26 First Quarter Results. Apple’s conference call to discuss first fiscal quarter results and business updates is scheduled for Thursday, January 29, 2026 at 2:00 p.m. PT / 5:00 p.m. ET.

Die Geschäftszahlen für das Q1 umfassen das Weihnachtsgeschäft. Ende letzten Jahres hatte Apple eine Vielzahl an Neuheiten auf den Markt gebracht. Unter anderem denken wir an die neue iPhone 17 Familie, das iPhone Air, Apple Watch 11, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 3, MacBook Pro M5, iPad Pro M5 und Apple Vision Pro M5. In Kürze erfahren wir, wie gut sich die neuen Apple Produkte im Weihnachtsquartal geschlagen haben.