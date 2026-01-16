Es vergeht kaum ein Tag, an dem Apple TV keine neuen Serien, Dokus oder Filme ankündigt. Kurz vor dem Wochenende meldet sich der Video-Streaming-Dienst noch einmal zu Wort und bestätigt, dass eine neue Thriller-Serie mit Dakota Fanning in Auftrag gegeben wurde.

Apple TV gibt neue Thriller-Serie mit Dakota Fanning in Auftrag

Apple TV hat bekannt gegeben, dass eine neue Originalserie von Emmy-Preisträger Alex Cary („A Spy Among Friends“, „Homeland“) entwickelt wurde, in der Dakota Fanning („All Her Fault“, „Ripley“) die Hauptrolle spielen und als ausführende Produzentin fungieren wird.

Dakota Fanning übernimmt in der noch unbemittelten Serie die Hauptrolle einer Undercover-Agentin des US-Finanzministeriums, die sich in den innersten Kreis eines multimilliardenschweren, international agierenden Konglomerats einschleust. Das Machtgefüge des Unternehmens reicht tief in politische und kriminelle Strukturen hinein und hat das Potenzial, die Welt nachhaltig zu verändern. Im Verlauf ihrer Mission gerät die Agentin jedoch in einen inneren Konflikt: Sie beginnt zu glauben, dass ihr eigentliches Ziel – der designierte Erbe dieses korrupten Machtapparats – im Kern ein guter Mensch ist und womöglich sogar ihrer Liebe würdig.

Die kommende Apple Original-Serie wird von Cary produziert, der im Rahmen seines Gesamtvertrags mit Sony Pictures Television und seiner Produktionsfirma FLW Productions auch als Schöpfer und Showrunner fungiert. Julie Gardner („Lady in the Lake“, „Doctor Who“) ist Executive Producerin für Bad Wolf America, und Dakota Fanning ist neben Elle Fanning und Brittany Kahan Ward von Lewellen Pictures („Margo’s Got Money Troubles“, „The Great“) ebenfalls als Executive Producerin beteiligt. Kari Skogland („Smoke“, „The Loudest Voice“, „The Handmaid’s Tale“) führt Regie und ist ebenfalls als Executive Producerin tätig.