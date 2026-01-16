Im Sommer letzten Jahres bestätigte Apple TV, dass der Video-Streaming-Dienst „Yo Gabba GabbaLand!“ In die zweite Staffel schicken wird. Ende letzten Jahres teaserte Apple TV die Gästeliste an und ab sofort steht der offizielle Trailer zu „Yo Gabba GabbaLand! – Staffel 2 bereit“

„Yo Gabba GabbaLand!“: Trailer zur 2. Staffel ist da

Apple TV hat den Trailer zur zweiten Staffel der Emmy-nominierten Serie „Yo Gabba GabbaLand!“ veröffentlicht. Diese feiert am Freitag, den 30. Januar, ihre Premiere. Inspiriert vom Original „Yo Gabba Gabba!“, präsentiert die neue, 10-teilige Staffel Nachwuchsstar Kamryn Smith als Kammy Kam und die Originaldarsteller Brobee (gesprochen von Amos Watene), Foofa (gesprochen von Emma Penrose), Muno (gesprochen von Adam Deibert), Toodee (gesprochen von Erin Pearce) und Plex (gesprochen von Christian Jacobs).

In der zweiten Staffel trifft die Gruppe auf neue musikalische Gäste, die gemeinsam mit ihnen dynamische Auftritte und originelle Songs kreieren, um Kindern und Familien auf spielerische Weise wichtige Lektionen fürs Leben zu vermitteln – durch Musik, Bewegung und freudvolles Entdecken.

Die Super Music Friends und ihre besonderen Gäste präsentieren eine All-Star-Mischung aus gefeierten und Grammy-prämierten Künstlern, darunter Santigold, Ziggy Marley, Sharon Van Etten, Sleigh Bells, Yola, Still Woozy, Silversun Pickups, Chicano Batman, The Aquabats! und Hemlocke Springs. Die Zuschauer dürfen sich außerdem auf neue Jingles von zahlreichen namhaften Künstlern und Gaststars freuen.