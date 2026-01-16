Beats wirbt mit Baseball-Superstar Shohei Ohtani

In den letzten Jahren hat es sich Apples Tochterunternehmen Beats zur Angewohnheit gemacht, aufmerksamkeitsstarke Marketingkampagnen mit namhaften Persönlichkeiten Namen durchzuführen. Die jüngste Kooperation führt das Label nun mit Baseball-Superstar Shohei Ohtani fort, der aktuell für die Los Angeles Dodgers aufläuft. Damit setzt Beats abermals auf die Strahlkraft und große Reichweite eines Celebrities, um die eigene Markenpräsenz weiter zu stärken.

Fotocredit: Beats (x.com/beatsbydre/)

Shohei Ohtani wirbt für aktuelle Beats-Kopfhörer

Die neue Kampagne, die in Zusammenarbeit mit dem Fotografen Daniel Sannwald entstanden ist, zeigt einen überdimensionalen Ohtani, der Beats-Produkte in verschiedenen Umgebungen in Los Angeles präsentiert.

Es heißt

Vor der ikonischen Kulisse von Los Angeles unterstreicht jedes Bild Ohtanis Präsenz – nicht nur im wörtlichen, sondern auch im übertragenen Sinne. Er wird zu einer Symbolfigur des Stolzes, der Stärke und des Strebens nach Höherem. Durch dramatische Inszenierung und surreale Energie verwandelt die Kampagne Los Angeles in Ohtanis Spielplatz – eine Stadtlandschaft, in der Sport und Kultur aufeinandertreffen.

Beats‘ Entscheidung, seine bekanntesten Produkte in dieser visuellen Geschichte mit Ohtani zu kombinieren, war bewusst getroffen. Als in Los Angeles gegründete Marke, die tief in Sport, Musik und Entertainment verwurzelt ist, teilt Beats sowohl ihre Heimat als auch ihren Spirit mit Ohtani – eine Reise, die von Ehrgeiz, Leistung und unverkennbarer Kühnheit geprägt ist.

Der Baseball-Superstar, der bereits vier mal zum Major League Baseball MVP gewählt wurde, trägt im Rahmen der Kampagne unter anderem die Beats Studio Pro, Powerbeats Pro 2 und Powerbeats Fit.

