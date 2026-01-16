Analyst Jeff Pu hat sich innerhalb der Ale Zulieferkette umgehört und seine neuesten Informationen zu den iPhone 18 Pro Modellen sowie zum iPhone Fold zusammengetragen. Herausgekommen ist ein Überblick, welches Modell, welche Spezifikationen besitzen soll. Klingt alles in allem logisch. Ob es schlussendlich so kommen wird, wird sich im Herbst dieses Jahres zeigen.

Das sollen die Spezifikationen des iPhone 18 Pro & iPhone Fold sein

Intern dürfte Apple so langsam aber sicher die finalen Spezifikationen für die iPhone-Modelle, die der Hersteller im Herbst dieses Jahres auf den Markt bringen wird, festgelegt haben. Lediglich im Ausnahmefall wird das Unternehmen noch einmal Hand anlegen. Nun erhalten wir den vermutlich bislang ausführlichen Einblick, auf welche Spezifikationen Apple beim iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max und iPhone Fold setzen wird. Wie immer gilt, dass Apple Gerüchte zumindest mit einer Portion Skepsis betrachtet werden sollten.

Zunächst einmal erwartet Jef Pu, dass Apple mit der iPhone-18-Generation gut positioniert sein wird, um Marktanteile zu gewinnen, obwohl der weltweite Smartphone-Markt insgesamt schrumpfen dürfte. Pu rechnet für 2026 mit einem Rückgang der globalen Smartphone-Auslieferungen um 4 Prozent. Begründet wird dies mit steigenden Speicherkosten bei gleichzeitig verhaltener Endkundennachfrage.

Zu den erwarteten Hardware-Details der iPhone-18-Serie teilte Pu zudem Informationen auf Basis von Daten von GF Securities. Demnach soll Apple weiterhin auf eine Materialkombination aus Aluminium und Titan setzen. Außerdem ist von einem faltbaren Design mit einem 7,8-Zoll-Innendisplay sowie einem 5,3-Zoll-Außendisplay die Rede. Dies würde bisherige Gerüchte bestätigen.

iPhone 18 Pro

Display: 6,3 Zoll

Prozessor: A20 Pro, N2, WMCM

DRAM: LPD5 12GB

Frontkamera: 18MP; 6P

rückseitige Kamera: 48MP 7P VA, Periscope 48MP, 48MP 6P

Face ID: Strukturiertes Licht, kleinere Dynamic Island

Gehäuse: Aluminium

Baseband-Chip: Apple C2

iPhone 18 Pro Max

Display: 6,9 Zoll

Prozessor: A20 Pro, N2, WMCM

DRAM: LPD5 12GB

Frontkamera: 18MP; 6P

rückseitige Kamera: 48MP 7P VA, Periscope 48MP, 48MP 6P

Face ID: Strukturiertes Licht, kleinere Dynamic Island

Gehäuse: Aluminium

Baseband-Chip: Apple C2

iPhone Fold

Display: 7,8 Zoll, 5,3 Zoll

Prozessor: A20 Pro, N2, WMCM

DRAM: LPD5 12GB

Frontkamera: 18MP (zusammengeklappt), 18MP (ausgeklappt)

rückseitige Kamera: 48MP 7P, 48MP 6P

Face ID: nicht vorhanden (stattdessen Touch ID)

Gehäuse: Titan + Aluminium

Baseband-Chip: Apple C2

Zur Erinnerung: Apple soll im Herbst 2026 zunächst nur drei neue iPhone-Modelle vorstellen. Geplant sind demnach das iPhone 18 Pro, das iPhone 18 Pro Max sowie ein faltbares iPhone. Das Basis-iPhone 18 soll hingegen erst im darauffolgenden Frühjahr auf den Markt kommen. Dann sollen auch das iPhone 18e sowie das iPhone Air 2 ihr Debüt feiern. Dieses gestaffelte Vorgehen würde Apples neue Veröffentlichungsstrategie weiter untermauern.