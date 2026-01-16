Disney+ hat in den letzten Tagen nicht nur verschiedene neue Originals bekannt gegeben, die in den kommenden Wochen und Monaten auf dem Video-Streaming starten werden, sondern gleichzeitig eine neue Rabatt-Aktion gestartet. Ihr könnt Disney+ für nur 4,99 Euro pro Monat testen.

Disney+ Rabatt-Aktion: Streaming-Dienst für 4,99 Euro pro Monat testen

Disney+ hat eine neue Aktion gestartet, mit der der Video-Streaming-Dienst neue und wiederkehrende Kunden ansprechen möchten. Ab sofort und noch bis zum 28. Januar 2026 können Kunden ohne aktives Disney+ Abo in Deutschland für je drei Monate Disney+ „Standard mit Werbung“ für 4,99 Euro pro Monat (Ersparnis 6 Euro über 3 Monate), „Disney+ Standard“ für 7,99 Euro pro Monat (Ersparnis von 9 Euro über 3 Monate) oder „Disney+ Premium“ für 10,99 Euro pro Monat (Ersparnis von 15 Euro über 3 Monate) im Rahmen eines zeitlich begrenzten Angebots abonnieren. Danach verlängern sich die Abos automatisch zum jeweils aktuellen monatlichen Verkaufspreis, bis sie gekündigt werden.

Disney+ bietet Originals der Marken Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und Star. Wie eingangs erwähnt, das Disney+ kürzlich den Start verschiedener Originals angekündigt. „Springsteen: Deliver Me from Nowhere“ debütiert am 23. Januar auf Disney+, die „Die Muppet Show“ kehrt am 4. Februar mit einem triumphalen Special Event auf Disney+ zurück und Mike & Nick & Nick & Alice“ wird am 27. März auf Disney+ starten.

Fans können sich zudem auf Original Serien wie Tell Me Lies – Staffel 3, FX’s The Beauty (ab 22. Januar) oder Paradise – Staffel 2 (ab 23. Februar) freuen – ebenso wie aktuelle Blockbuster, darunter Searchlight Pictures’ Die Rosenschlacht und TRON: Ares.