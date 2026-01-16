Ende letzten Jahres hat AVM den FRITZ!Repeater 2700 und FRITZ!Repeater 1700 auf den Markt gebracht. Nun hat das Unternehmen für beide Repeater das Update auf FRITZ!OS 8.07 auf den eigenen Servern bereit gestellt.

FRITZ! veröffentlicht Update für FRITZ!Repeater 2700 & FRITZ!Repeater 1700

Habt ihr einen FRITZ!Repeater 2700 oder FRITZ!Repeater 1700 im Einsatz? Dann wartet ein Softwareupdate auf euch. Konkret könnt ihr ab sofort FRITZ!OS 8.07 herunterladen und installieren. Die Installation erfolgt in gewohnter Manier über die Bedienoberfläche des Repeaters.

Wir möchten euch nicht lange auf die Folter spannen. Neue Funktionen solltet ihr nicht erwarten. Es handelt sich ausschließlich um ein Bugfix-Update. Bei FRITZ!OS 8.07 für FRITZ!Repeater 2700 und FRITZ!Repeater 1700 handelt es sich um ein Hotfix-Release für verbesserte Interoperabilität zu Wi-Fi 7 Gegenstellen.