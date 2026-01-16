Seit wenigen Jahren ist Apple Music Sponsor der Super Bowl Halftime Show. Nachdem bereits seit einiger Zeit bekannt ist, dass Bad Bunny im Rahmen der Apple Music Super Bowl LX Halftime Show auftreten wird, haben die Verantwortlichen nun den offiziellen Trailer veröffentlicht.

Apple Music Super Bowl LX Halftime Trailer

ad Bunny und Apple Music haben den offiziellen Trailer zur Super Bowl LX Halftime Show veröffentlicht. In dem neuen Clip laden Bad Bunny und Apple Music Menschen auf der ganzen Welt dazu ein, beim diesjährigen Halftime-Spektakel mitzutanzen.

Der Trailer wurde vollständig in Puerto Rico gedreht und zeigt Bad Bunny tanzend unter dem ikonischen Flamboyán-Baum – einem starken Symbol für Stolz, Identität und kulturelles Erbe der Insel. Der Film versteht sich als offene Einladung an ein weltweites Publikum: Unabhängig davon, wer man ist oder woher man kommt, soll man Teil dieses besonderen Moments werden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten.

Gleichzeitig macht der Trailer Lust auf eine Halbzeitshow, die für Rhythmus, Zusammenhalt und kulturelle Vielfalt stehen soll – Werte, die Bad Bunny wie kaum ein anderer Künstler auf die große, globale Bühne des Super Bowls bringt.

Der Super Bowl LX findet in der Nacht von Sonntag (08. Februar 2026) auf Montag (09. Februar 2026) statt. Spielbeginn ist 00:30 Uhr (deutscher Zeit).

„Bad Bunny: Auf dem Weg zur Halftime Show“ mit einer Auswahl seiner Hits, Playlists von NFL Spielern und vielem mehr zur Vorbereitung auf das große Spektakel findet ihr bei Apple Music.