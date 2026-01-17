Wer einmal an einem höhenverstellbaren Schreibtisch gearbeitet hat, will nie wieder zurück. Die Auswahl ist inzwischen erschlagend groß, dabei erfüllen zwar die meisten davon ihren Zweck, wackeln aber spürbar, sobald man sie auf Stehhöhe ausfährt. Das Maidesite T4 Pro Plus Tischgestell verfolgt einen anderen Ansatz und setzt konsequent auf Stabilität. Bereits die Traglast von 240 Kilogramm lässt erahnen, dass hier nicht am Material gespart wurde.

Für wen eignet sich der T4 Pro Plus?

Die 240 Kilogramm Traglast wird im Büroalltag natürlich niemand benötigen. Dieser Wert verdeutlicht jedoch die massive Konstruktion, die hinter dem T4 Pro Plus steckt. Zudem ergeben sich ganz neue Einsatzzwecke. So bietet sich das Gestell beispielsweise auch für eine Werkbank in der Garage an. Auffallend ist der Lieferumfang, denn das Gestell wird ohne Tischplatte verkauft, was jedoch durchaus Sinn ergibt.

Auf dem Gestell finden Tischplatten zwischen 80 und 100 Zentimeter Tiefe sowie 120 und 250 Zentimeter Länge Platz. Durch diese Flexibilität eröffnen sich umfangreiche Einsatzmöglichkeiten weit über den klassischen Schreibtisch hinaus. Ob Konferenztisch im Büro, höhenverstellbarer Esstisch im Wohnzimmer oder besagte Werkbank in der Garage.

Der Einsatz bleibt also ganz den eigenen Bedürfnissen überlassen. Genau deshalb verzichtet Maidesite auf eine mitgelieferte Platte. Bei dieser Bandbreite an Verwendungszwecken wäre es kaum möglich, für jeden Kunden das passende Format vorrätig zu halten. Wer dennoch beim Hersteller bestellen möchte, findet MDF-Platten in verschiedenen Größen. Die Farbauswahl umfasst Weiß, Schwarz, Eiche, Walnuss, Vintagebraun, Schwarz-Vintagebraun und Schwarz-Walnussholz. Das Gestell selbst gibt es in Schwarz und Weiß.

Für unseren Test hatten wir ein schwarzes Gestell und eine schwarze Tischplatte mit den Maßen 160 x 80 cm im Einsatz.

Der erste Eindruck zählt

Schon beim Auspacken wird klar, wohin das Geld geflossen ist. Die beiden Beinpaare wiegen jeweils satte 14 Kilogramm und kommen mit bereits vormontierten Motoren. Das Stahlgestell wirkt ausgesprochen hochwertig. Sämtliche Bohrungen sitzen perfekt, nirgendwo finden sich scharfe Kanten oder unsaubere Übergänge. Die Präzision macht sich beim Zusammenbau bezahlt, denn trotz des beachtlichen Gewichts gelingt die Montage mit zwei Personen problemlos in etwa einer halben Stunde.

Neben der hohen Qualität des Gestells hat uns die Flexibilität gefallen. Die Querstreben lassen sich zunächst ineinanderschieben und werden dann mit Schrauben fixiert. So passt sich das Gestell problemlos an verschiedene Plattenlängen an. Die mitgelieferten Holzschrauben verbinden später die Platte mit dem Rahmen. Auch die Steuereinheit findet ihren Platz an der Unterseite und wird dort einfach festgeschraubt.

Beim Kabelmanagement hat der Hersteller mitgedacht. Zwei Blenden dienen gleichzeitig als Kabelkanal und verstecken einen Großteil der Verkabelung. Selbstklebende Clips helfen zusätzlich dabei, Ordnung zu halten. Theoretisch passen sogar Mehrfachsteckdosen quer in die Kanäle. In der Praxis funktioniert das allerdings nur mit schmalen Steckern. Klobige Netzteile haben keinen Platz, dafür fallen die Kanäle zu niedrig aus.

Bedienung ohne Schnickschnack

Während andere Modelle oft auf kabellose Controller setzen, bleibt das T4 Pro Plus bei einem zuverlässigen Bedienfeld mit Kabel. Die Entscheidung erweist sich im Alltag als richtig, denn so erhalten wir auch einen integrierten USB-C-Anschluss, der Geräte mit bis zu 10 Watt versorgt. Zudem fällt die Verkabelung nicht störend auf, da sie dank der mitgelieferten Kabelbinder unauffällig angebracht werden kann.

Das kleine RGB-Touchdisplay zeigt die aktuelle Höhe an und bietet neben den Tasten für die Höhenverstellung zwei Speicherplätze für bevorzugte Positionen. Ein Fingertipp genügt, um zwischen Sitz- und Stehhöhe zu wechseln.

Das Menü hält weitere Optionen bereit. Die Gesamthöhe inklusive Tischplatte lässt sich zentimetergenau kalibrieren. Die Empfindlichkeit der Kollisionserkennung kann angepasst werden und auch die Frage, ob ein kurzes Antippen oder längeres Halten die gespeicherten Positionen abruft, lässt sich individuell einstellen.

Wer zu lange sitzt, wird bei Bedarf erinnert, aufzustehen und die Sitzposition zu wechseln. Ein dezenter Leuchtstreifen über dem Display sorgt für stimmungsvolle Beleuchtung, lässt sich aber abschalten, falls das zu verspielt wirkt. Ohnehin leuchtet er nur während der aktiven Nutzung. Nach zehn Sekunden ohne Eingabe verabschiedet sich das Bedienfeld in den Standby.

Standfest wie ein Fels

Die beiden Motoren verrichten ihre Arbeit leise und gleichmäßig. Unter 48 Dezibel gibt Maidesite als Lautstärke an, was in der Praxis einem sanften Surren entspricht. Bei 35 Millimetern pro Sekunde erreicht der Tisch seine Zielposition zügig genug, um das Geräusch nie als störend zu empfinden.

In typischer Sitzhöhe zwischen 70 und 80 Zentimetern zeigt das Gestell seine wahre Stärke. Der Tisch steht absolut ruhig, vergleichbar mit einem massiven Möbelstück ohne jede Höhenverstellung. Diese Stabilität beeindruckt besonders, weil bewegliche Konstruktionen naturgemäß etwas Spiel zwischen den Elementen benötigen.

Auch auf maximaler Höhe von 118 Zentimetern bleibt das Gestell überraschend stabil. Zwar lässt es sich mit Kraftaufwand zum Schwingen bringen, doch im normalen Gebrauch tritt dieses Szenario nicht ein. Selbst für empfindliche Anwendungen wie 3D-Drucker bietet das T4 Pro Plus Gestell eine geeignete Plattform.

Die Sicherheitsfunktionen arbeiten zuverlässig. Erkennt das System ein Hindernis, stoppt die Bewegung sofort und kehrt ein Stück zurück. Zudem verhindert eine Kindersicherung unbeabsichtigte Verstellungen.

Lohnt sich die Investition?

Mit 549,99 Euro gehört das T4 Pro Plus zur gehobenen Preisklasse. Hinzu kommen die Kosten für eine passende Platte. Für einen gewöhnlichen Büroarbeitsplatz existieren günstigere Alternativen, auch von Maidesite selbst. Bei Amazon gibt es derzeit einen Gutschein, mit dem ihr 40 Euro beim Kauf sparen könnt.

Wer allerdings besonderen Wert auf Stabilität legt oder einen außergewöhnlich großen Tisch plant, findet hier eine exzellente Grundlage. Die vier ovalen Beine verleihen dem Gestell ein elegantes Erscheinungsbild, das sich auch außerhalb klassischer Büroumgebungen harmonisch einfügt. Ein 60-tägiges Rückgaberecht sowie 10 Jahre Garantie unterstreichen das Vertrauen des Herstellers in sein Produkt. Wer bereit ist, in Qualität zu investieren, erhält ein erstklassiges Möbelstück für viele Jahre.