Habt ihr eine Reise nach Kanada geplant und seid ihr zufällig in Montreal? Dann stattet dem neu eröffneten Apple Store Sainte-Catherine doch einen Besuch ab. Der neu gestaltete Store spiegelt Apples Engagement für die Innenstadt von Montreal wider, indem er ein historisches Gebäude wiederbelebt und seine Größe verdoppelt.

Neuer Apple Store Sainte-Catherine eröffnet heute in Montreal eröffnet

Apple hat den neu gestalteten Apple Sainte-Catherine offiziell für Kunden eröffnet. Der Store befindet sich in einem historischen Gebäude an der belebten Straßenecke Sainte-Catherine Street West und Rue de la Montagne und markiert einen deutlichen Ausbau von Apples Präsenz in der Innenstadt von Montreal.

Im Zuge der Neugestaltung wurde die Fläche mehr als verdoppelt und das Einkaufserlebnis grundlegend überarbeitet. In dem modernisierten Ambiente präsentiert Apple seine neuesten Produkte und Services und lädt Besucherer dazu ein, diese in einem offenen, hellen Raum selbst zu erleben.

„Seit fast 20 Jahren sind wir stolz darauf, Teil der Montrealer Innenstadtgemeinschaft zu sein, deren Kreativität und Innovationsgeist uns immer wieder aufs Neue inspiriert“, sagte Deirdre O’Brien, Apples Senior Vice President of Retail and People. „Wir freuen uns sehr darauf, diese langjährige Partnerschaft weiter auszubauen und einen Ort zu schaffen, an dem unsere Kunden das Beste von Apple erleben können – von unseren innovativen Produkten bis hin zur kompetenten Betreuung und Unterstützung durch unser großartiges Team.“

Im Apple Sainte-Catherine kümmert sich ein fast 200-köpfiges Team um die Kundschaft. Gemeinsam sprechen sie dutzende Sprachen und stehen bereit, um Besucher willkommen zu heißen und mit hilfreichen Tipps zu unterstützen.

Anlässlich der Eröffnung hat Apple zudem ein besonderes Highlight geplant: Die in Montreal ansässige Illustratorin und Designerin Catherine Potvin wird am Freitag, 16. Januar, und Samstag, 17. Januar, Live-Art-Demos auf dem iPad geben. Zu ausgewählten Zeiten können Kunden an beiden Tagen sogar eine persönliche Illustration von Potvin erhalten – direkt gezeichnet auf ihre Apple-Einkaufstasche.

Apple ist seit über 40 Jahren in Kanada vertreten und betreibt derzeit 28 Stores im ganzen Land, darunter fünf in Québec. Kunden sind eingeladen, Québec kreativ zu entdecken: Filme, Serien, Musik, Bücher, Podcasts und Apps aus der Region; eine speziell für Apple Music zusammengestellte Playlist aus Sainte-Catherine; und die „Today at Apple“-Sessions.